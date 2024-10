UFC 308'de İbo Aslan rakibini 50 saniyede nakavt etti!

Türk dövüşçü İbo Aslan, dünyanın en büyük karma dövüş organizasyonu UFC'de Brezilyalı rakibi Raffael Cerqueira ile karşı karşıya geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan mücadeleye harika başlayan İbo Aslan, rakibini art arda yumruklarla 50 saniyede nakavt etti. UFC'deki ikinci maçında ikinci galibiyetini alan İbo Aslan, maçın ardından yaptığı açıklamada "Abu Dabi, Türk gücünü sevdiniz mi?" dedi.

İbo Aslan, galibiyet coşkusunu kendisini ilk kez bir dövüşte izleyen annesiyle paylaştı.

Ibo Aslan just WENT OFF 🤯



The Last Ottman gets the TKO win in less than minute! #UFC308



[ #InAbuDhabi | @InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/xX0g9Rf4O5