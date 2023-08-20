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UEFA'dan Dinamo Zagreb taraftarına 1 sezon deplasman yasağı cezası! 22 yaşındaki Yunan taraftar ölmüştü...

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#UEFA#Dinamo Zagreb#AEK
UEFAdan Dinamo Zagreb taraftarına 1 sezon deplasman yasağı cezası 22 yaşındaki Yunan taraftar ölmüştü...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 18:38

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda 1 Yunan taraftar hayatını kaybetmişti. UEFA, Dinamo Zagreb taraftarına bu sezon Avrupa kupalarında deplasman yasağı getirdi.

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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanan AEK - Dinamo Zagreb maçı öncesi iki takım taraftarları arasında çıkan olaylarda 22 yaşında bir AEK taraftarı hayatını kaybetmişti.

Atina'daki Nea Filadelfia bölgesinde bulunan stadyum çevresinde çıkan olaylarda dört Yunan ve dört Hırvat da yaralanmıştı.

Polis, 98 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

UEFA'DAN BİR SEZONLUK DEPLASMAN YASAĞI CEZASI

UEFA, olayların merkezinde olan Dinamo Zagreb taraftarlarına cezayı kesti. Hırvat ekibin taraftarları, bu sezon Avrupa kupaları maçlarında deplasmana gidemeyecek.

AEK TURU GEÇTİ, ZAGREB UEFA AVRUPA LİGİ'NE DÜŞTÜ

Olayların ardından eleme maçları ertelenmişti. 15 Ağustos'ta oynanan ilk maçı AEK deplasmanda 2-1 kazandı. dün akşam oynanan rövanş maçı ise 2-2 sona erdi ve Yunan ekibi Şampiyonlar Ligi play-off turuna kaldı. Dinamo Zagreb ise UEFA Avrupa Ligi'ne düşerek gruplara kalmak için play-off turu oynayacak.

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UEFAdan Dinamo Zagreb taraftarına 1 sezon deplasman yasağı cezası 22 yaşındaki Yunan taraftar ölmüştü...

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#UEFA#Dinamo Zagreb#AEK

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