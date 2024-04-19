UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri, oynanan çeyrek final rövanş maçlarının tamamlanmasıyla belli oldu.
İlk maçta Liverpool'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Atalanta, evinde 1-0 yenilmesine rağmen İngiliz devini eleyip adını yarı finale yazdırdı.
Benfica'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Marsilya, evinde 1-0 kazanıp maçı penaltılara taşıdı ve penaltılarda galip gelerek yarı finale çıktı.
Roma, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Milan'ı evinde 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Bayer Leverkusen, evinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında West Ham ile 1-1 berabere kaldı ve yarı final bileti aldı.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Marsilya - Atalanta
Roma - Bayer Leverkusen
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 2-9 Mayıs'ta oynanacak. Final maçı ise 22 Mayıs'ta.