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GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve gruplara kalan takımlar
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.10.2020 - 01:23 | Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve gruplara kalan takımlar

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UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları ve gruplara kalan takımlar
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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu maçları sona erdi.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Cluj 3-1 KuPS Kuopio
Charleroi 1-2 Lech Poznan
Malmö 1-3 Granada
Slovan Liberec 1-0 APOEL Nicosia
Ararat Armenia 1-2 Kızıl Yıldız
Rosenborg 0-2 PSV
Dinamo Zagreb 3-1 Flora Tallinn
Hapoel Beer Sheva 1-0 Viktoria Plzen
Legia Varşova 0-3 Karabağ
Sarajevo 0-1 Celtic
Kopenhag 0-1 Rijeka
Standard Liege 3-1 MOL Fehervar
Dinamo Brest 0-2 Ludogorets
Dundalk 3-1 Klaksvik
Basel 1-3 CSKA Sofia
Young Boys 3-0 KF Tirana
Rangers 2-1 Galatasaray
AEK 2-1 Wolfsburg
Tottenham 7-2 Maccabi Haifa
Rio Ave 2-2 Milan (Penaltılar 8-9)
Sporting 1-4 LASK Linz

Tek karşılaşma üzerinden oynanan eşleşmeler sonucu Cluj (Romanya), Kızılyıldız (Sırbistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Slovan Liberec (Çekya), Granada (İspanya), Lech (Polonya), PSV Eindhoven (Hollanda), Hapoel Beer-Sheva (İsrail), Karabağ (Azerbaycan), Celtic (İskoçya), Ludogorets (Bulgaristan), Standard Liege (Belçika), Rijeka (Hırvatistan), Dundalk (İrlanda), Young Boys (İsviçre), CSKA Sofya (Bulgaristan), Rangers (İskoçya), AEK (Yunanistan) ve Tottenham da (İngiltere) tur atladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde, 2020-21 sezonu grup aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

UEFA Avrupa Liginde gecenin sonuçları ve gruplara kalan takımlar

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