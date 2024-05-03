UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: Bayer Leverkusen, Roma'da final kapısını araladı

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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İtalyan ekibi Roma, sahasında Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında büyük heyecan yaşandı. Gol perdesini 28. dakikada Alejandro Grimaldo'nun pasında Florian Wirtz açtı ve Leverkusen'i 1-0 öne geçirdi. 73. dakikada Santiago Hezze’nin ceza sahası dışından şık vuruşunda Alman ekibi skoru 2-0’a getirdi. İlerleyen dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Bayer Leverkusen sahadan 2-0 galip ayrıldı ve final için avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.

ATALANTA AVANTAJI BERABERLİKLE ALDI

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Marsilya, sahasında Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında Fransız ekibi Marsilya, İtalyan temsilcisi Atalanta'yı konuk etti. 11. dakikada Teun Koopmeiners'in asistinde Gianluca Scamacca topu ağlara göndererek Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi, bu gole karşılık vermekte gecikmedi ve 20. dakikada Chancel Mbemba'nın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitle sona erdi. İkinci yarıda iki takım da geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs'ta oynanacak.

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