Twitch yayıncısı efsanevi Yu-Gi-Oh! sahnesini yeniden yarattı

20 yılı aşkın süre önce Konami tarafından çıkarılan Yu-Hi-Oh! kart oyunu, popülaritesini günümüzde de koruyor. Hatta sadece Yu-Gi-Oh!’a adanmış Youtube ve Twitch kanalları da bulunuyor. Bunlardan biri de Fransız Twitch yayıncısı SuperZouloux. Son yayınında efsanevi bir Yu-Gi-Oh! Sahnesini yeniden canlandırarak oyunun hayranlarının beğenisini topladı.

SuperZouloux, kullandığı Makuba isimli uygulama, müzik, kamera açıları ve diğer her detayla bu sahneyi yeniden yaratmak için çalıştı. Yayıncı "Makuba! C'est l'heure du duel!", yani “Makuba! Şimdi düello zamanı!” dediği anda ışıklar kapanarak sahne ortamı otomatik olarak ayarlanıyor.

SuperZouloux, 74.000 takipçili Twitch kanalında Yu-Gi-Oh! ağırlıklı yayınlar yapmaya devam ediyor.