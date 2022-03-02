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Tuzlaspor, Bolu deplasmanında galip

#Spor Toto 1. Lig#Tuzlaspor#Boluspor
Tuzlaspor, Bolu deplasmanında galip

Spor Toto 1. Lig’in 22. hafta erteleme maçında Boluspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal xx, Murat Temel xx, Mert Bulut xx

Boluspor: Oğul Kaan Doğan xx, Mehmet Zahit Çınar xx, Fethi Özer xx, Emin Bayram xx, Abdurrahim Dursun xx (Ali Keten dk. 67 xx), Abdurrahman Canlı xx, Bertu Alican Özyürek xx (Tugay Kaçar dk. 74 xx), Roshi xxx, Gökhan Karadeniz xx, Bregu xx (Berk Yıldız dk. 74 xx), Kasongo xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Bardhi xx (Tayfun Aydoğan dk. 86 x), Rotman xx, Diack xx, Samet Asatekin xx (Safa Kınalı dk. 68 xx), Ezeh xxx (Metincan Cici dk. 86 ?), Kutay Kurt xx (Mustafa Emre Can dk. 90+7 ?)

Gol: Ezeh (dk. 79) (Tuzlaspor)

Sarı Kart: Diack, Kutay Kurt (Tuzlaspor)

Tuzlaspor, Bolu deplasmanında galip

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Maçtan dakikalar

45. dakikada Diack’ın ceza sahası içinde pas verdiği Kutay Kurt’un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu kalecide kaldı.

79. dakikada Tuzlaspor’un kontra atağında topla buluşan Ezeh, ceza sahasında kaleci Kaan'ı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Tuzlaspor, Bolu deplasmanında galip

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#Spor Toto 1. Lig#Tuzlaspor#Boluspor

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