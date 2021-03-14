Tuzlaspor 0-1 Ümraniyespor (Olaylı maç sonrası istifa geldi)

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yendi. Ümraniyespor'un golünü 75. dakikada Ercan Coşkun attı.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor 37 puana yükseldi. Tuzlaspor ise 41 puanda kaldı.

MAÇTA GERGİNLİK

Müsabakanın 41. dakikasında tansiyon yükseldi. 41. dakikada Vrsajevic'in Ahmet Yazar'a yaptığı faulün ardından Anıl Karaer ile Ercan Coşkun saha içinde tartışma yaşadı. Bu sırada Ümraniyespor yedek kulübesi tarafında ısınan Tuzlasporlu Samet Asatekin de kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesi ile tartışmaya girdi. Tırmanan gerginlik protokol tribününe de sıçradı. İki takımın tarafları arasında yaşanan sözlü tartışma güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

TUZLASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ TANER TAŞKIN STİFA ETTİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Taner Taşkın, Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında alınan yenilginin ardından istifa etti.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanan ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçtan sonra Taşkın, istifa ettiğini açıkladı.

Taner Taşkın, sezona Tuzlaspor'un başında başlamış daha sonra da ayrılık kararı almıştı.





Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erkan Akbulut, Ferdi Karadoruk

Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç (Dk. 81 Samet Asatekin), Yohou, Rotman, Anıl Karaer, Muhammed Gönülaçar (Dk. 81 Vedat Bora), Cajic (Dk. 70 Carius), Thuram, Gökcan Kaya, Ahmet Yazar, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 60 Pucko)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic, Glumac, Alim Öztürk, Ercan Coşkun, Serkan Göksu (Dk. 90 5 Denizhan Taşkan), Kartal Kayra Yılmaz, Camara (Dk. 88 Gökhan Süzen), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 77 Kehinde), Atakan Üner (Dk. 76 Okan Derici), Mayi (Dk. 77 Gomis)

Gol: Dk. 75 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Camara, Dk. 42 Vrsajevic, Dk. 43 Glumac, Dk. 78 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 42 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 45 Erdem Özgenç, Dk. 74 Muhammed Gönülaçar (Tuzlaspor)

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