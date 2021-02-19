Türkiye'de '1 numara' Altay Bayındır çıktı!

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig bu sezon tarihte görülmemiş bir kaleci bolluğu yaşıyor. 4 büyüklerin 3’ü, kalelerini gencecik yeteneklere teslim etmiş durumda... Beşiktaş, 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran, Fenerbahçe 23 yaşındaki Altay Bayındır, Trabzonspor da 24 yaşındaki Uğurcan Çakır’la şampiyonluk mücadelesi veriyor.

KURTARIŞ YÜZDESİNDE DOĞAN

Kümede kalma gibi kritik bir hedef peşinde koşan Kayserispor’un kalesini henüz 18 yaşındaki Doğan Alemdar koruyor. Yeni Malatyaspor, 21 yaşındaki Abdulsamed Damlu’ya şans verirken, Göztepe’yi de 22 yaşındaki İrfan Can Eğribayat sırtlıyor.

TOPLAM 131 MAÇTA OYNADILAR

OPTA'nın istatistiklerine göre, yaş ortalamaları 21,5 olan genç kaleciler Süper Lig’de geride kalan 25 haftada toplam 131 karşılaşmada forma giydi ve toplamda 113 gol yedi (maç başı ortalama 0,86). Söz konusu isimler içinde kurtarış yüzdesi en yüksek olan kaleci ise Kayserisporlu Doğan Alemdar.

ABDULSAMED İKİNCİ SIRADA

12 maçta kalesinde 11 gol gören genç yetenek, yüzde 78,43 gibi olağanüstü bir kurtarış yüzdesiyle oynuyor. Bu kategoride Doğan’ı, yüzde 77,08 ile Yeni Malatyaspor’dan Abdulsamed takip ederken, Uğurcan yüzde 75, Altay yüzde 72,94, İrfan Can yüzde 70,97, Ersin yüzde 67,31, Utku yüzde 62,5 kurtarış yüzdesine ulaştı.

1- Yeni jenerasyonda bu kadar iyi kaleci çıkması tesadüf mü, planlı çalışmanın ürünü mü?

2- Sezona damga vuran genç kalecilerden en çok hangilerini beğeniyorsunuz?

3- Şenol Güneş milli takımın kalesini bu gençlere mi emanet etmeli, yoksa Mert Günok gibi tecrübelilere mi?

4- Süper Lig’de başarılı olan ve umut vadeden genç kaleciler, gelecekte Avrupa’nın büyük liglerinde oynayabilirler mi?

YAŞAR DURAN: YENİ NESİL ÇOK ŞANSLI

1- Bizim dönemimizde kaleci antrenörlüğünü, yardımcı antrenörler yapardı. Yeni nesil çok şanslı. Şimdi altyapılarda bile kaleci antrenörü var.

2- Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kalesini koruyan üç genç kaleci de çok iyi durumda.

3- Şenol Güneş, kim formda ise onu oynatır. İstatistiklerde iyi olan formayı kapar ama bana göre Altay Bayındır şu an bir adım önde.

4- Avrupa’da şu anda en başarılı genç kaleciler Türkiye’de. Bu saydığımız isimlerin hepsi Avrupa’nın her takımında kaleyi koruyacak özgüvene ve yeteneğe sahip.

ZAFER ÖĞER: BİR AN ÖNCE DİL ÖĞRENSİNLER

1- Genç kuşakta bu kadar iyi kaleci çıkması kesinlikle tesadüf değildir. Aslında yıllardır çok iyi kaleciler yetişiyor ancak şans bulamıyorlardı.

2- Uğurcan’ı, Altay, Ersin ve İrfan Can’dan bir adım önde görüyorum. Erzurumlu Batuhan da gerekli şansı bulursa bu isimleri yakalar.

3- Milli takım için Mert ve Uğurcan daha şanslı. Ersin hepsinden genç olmasına rağmen güven veriyor. Altay ve Utku da çok iyi durumda.

4- Bu gençlerin hepsi Avrupa takımlarında rahat oynayabilir. Zaten Avrupa’dan bu oyunculara ilgi var. Gençlere tavsiyem; bir an önce dil öğrensinler.

RAMAZAN KURŞUNLU: AVRUPA İÇİN HENÜZ ERKEN

1- Tesadüf, bir olur, iki olur. Ama Süper Lig’e bakıyorsunuz; Uğurcan, Altay, Ersin, İrfan Can ve başkaları var. Demek ki, tesadüf değil.

2- Uğurcan şu an en göze batan kaleci. Utku’nun da refleksleri iyi. Altay da yükselen bir grafiğe sahip.

3- Milli takımın kalesini Altay Bayındır korumalı. Uğurcan Çakır ve Utku da adaylarım arasında.

4- Biraz daha zaman lazım Avrupa için. Ersin, Altay ve Utku şimdi giderlerse, onlar için çok erken olur.

NUSRETTİN YILDIZ: GÜNEŞ ÇOK ŞANSLI

1- Bu kadar iyi kalecinin çıkması tesadüftür. Altyapılarda program yok, sadece çalıştırıyorlar. A takımlarda daha planlı idman yapıyorlar.

2- Bunların içinde en yetenekli olan Altay ile Uğurcan. Beşiktaşlı Ersin ve Utku da güven veriyorlar. Göztepeli İrfan Can da çok iyi.

3- Altay, Mert, Ersin, Uğurcan.

4- Hepsi de Avrupa’da oynayacak düzeyde. Şenol Güneş kaleci konusunda gerçekten çok şanslı.

NECMİ MUTLU: ELLER TUTKAL GİBİ OLMALI

1- Alt yapılarda geçmişte kaleci antrenörü yoktu. Şimdi her takımda 2 tane var. Türk gençlerinin Avrupalılar’dan farkı; cesur olmaları.

2- Beşiktaş 10 yıl kaleye transfer yapmaz. Çünkü Ersin ve Utku var. Uğurcan ve Altay geliştiler ama eksikleri var, çok çalışmaları gerekir.

3- Ersin, Altay, Utku, Uğurcan. Tecrübeli isim gerekiyorsa da Gaziantepsporlu Günay Güvenç. Çünkü kalecilik tecrübe işidir.

4- Hepsi Avrupa’da oynar. Ersin, Utku, Altay, Uğurcan, Doğan mükemmel form tuttular. Kaleci, ellerini çok iyi kullanmalı. Elleri adeta tutkal gibi olmalı.

LEVENT ACİL: ANTRENÖRLERİN PAYI BÜYÜK

1- Genç kalecilerin bu performansında kaleci antrenörlerinin büyük payı var. Hepsi çok iyi ve planlı bir şekilde antrenman yapıyor.

2- Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır’ı beğeniyorum. Utku Yuvakuran’ı da unutmayalım. Göztepeli İrfan Can da iyi olacak

3- Milli takımın kalesinde Altay, Uğurcan, Ersin ve Mert Günok’tan biri olmalı.

4- Çok yakında Avrupa’nın büyük takımlarının kalesini bu saydığımız genç Türkler’den biri koruyacak. Buna yürekten inanıyorum

ADEM İBRAHİMOĞLU: AVRUPA ÇOK FARKLI

1- Bu genç kalecilerin yetişmesi hep altyapıdaki kaleci antrenörlerinin başarısıdır. Kulüplerin ekonomik krizde olması nedeniyle tesadüfen çıktılar.

2- Beşiktaş. Fenerbahçe ve Trabzon biraz mecburiyetten olsa da kalelerini gençlere emanet ettiler. Ersin,Utku, Altay, Uğurcan, Doğan zamanla daha da iyi olacaklar.

3- Milli takımda hangi genç kaleciyi oynatırsan oynat, başarılı olur. Ersin, Altay, Utku, Doğan, İrfan Can hepsi başarılı. Mert Günok ve Günay Güvenç de mükemmel.

4- Türkiye’de istikrarlı ve sistemli futbol oynanmadığından hep kaleciler ön planda. Onların kurtarışları konuşuluyor. Avrupa’da öyle değil. Çok çalışmak gerek.

METİN AKÇEVRE: KRİZ SAYESİNDE ÇIKTILAR

1- Gençler kulüplerin içinde bulunduğu krizden ortaya çıktı. Kriz nedeniyle üzülüyor ama yetenekli gençlerimiz şans bulduğu için seviniyorum.

2- Kulüplerimiz artık yabancı kaleci aramasın çünkü mükemmel kaleciler var. Ersin, Utku, Altay, Uğurcan, Altay ve tabii Mert çok iyi durumdalar.

3- Uğurcan, Ersin, Altay, Utku, Doğan’ın hepsi milli takımda oynayabilir. Ama araya tecrübeli kaleciler de serpiştirilmeli. Çünkü bu iş hata affetmez.

4- Türkiye’den birçok genç Avrupa’ya gitti. Artık kalecilerin de vakti geldi. Yeterki özgüvenlerini kazandıralım. Uğurcan, Altay, Ersin Avrupa’da oynar.

HAKAN YURTVERMEZ: KALECİLİK MESLEK OLDU

1- Türkiye’de kalecilik artık bir meslek olmaya başladı. Son dönemde bu kadar iyi kaleci çıktıysa, bu tamamen altyapıdaki kaleci antrenörlerinin eseridir.

2- Ersin, Altay, Uğurcan ve Doğan’ı çok beğeniyorum.

3- Milli takımın kalesinde Altay ve Ersin oynamalı diye düşünüyorum.

4- Türk kalecilerin özellikleri çok fazla. Her şeyden önce bire bir pozisyonlarda kahramanca oynuyorlar. Sakatlanma pahasına gol izni vermiyorlar. Altay, Uğurcan, Ersin ve Utku Avrupa’da rahat oynar.

OYTUN VE ÜBEYD GÖREVE HAZIR

Takımlarında az da olsa şans bulan, Oytun Özdoğan (Fenerbahçe-22) ve Übeyd Adıyaman’ı da (Gençlerbirliği-23) ekleyince, yaşları 24 ve altında olan 9 kaleci göreve hazır bekliyor. Süper Lig’in bir kaleci cennetine dönüşmesinin sebeplerini Türkiye’nin önde gelen kaleci antrenörleri ile konuştuk. Bu tablo tesadüf mü, planlı çalışmanın ürünü mü? En çok hangilerini beğeniyorsunuz? Avrupa’da oynayabilirler mi? Ve A milli takımda kim oynamalı? Farklı görüşler ortaya koyan hocaların hemen hepsinin ay yıldızlı forma için üzerinde birleştiği isim Altay oldu. Genç oyuncu, kiminin 1 numarası, kiminin yedek kalecisi oldu, ama hep ilk 2’de yer aldı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...