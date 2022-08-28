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Canlı: Türkiye - Sırbistan maçı

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Sırbistan#Türkiye Sırbistan Maçı
Canlı: Türkiye - Sırbistan maçı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 13:29

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.Tur I Grubu mücadelesinde Türkiye, Sırbistan ile karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Türkiye Sırbistan maçı ile 12 Dev Adam'ın Dünya Kupası Avrupa Elemelerindeki mücadelesi devam ediyor. Sırbistan ile daha önce 11 kez mücadele eden Türkiye, bu karşılaşmalardan 3 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ayrıldı.

Maçta dördüncü çeyrek oynanıyor

Türkiye 63-69 Sırbistan

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu mücadelesinde Türkiye, Sırbistan'ı konuk ediyor. Saat 20.00'da başlayan mücadele, NTV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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#Türkiye#Sırbistan#Türkiye Sırbistan Maçı

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