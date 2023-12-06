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Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4 golle tur atladı

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#Türkiye Kupası#Kayserispor#Van Spor FK
Türkiye Kupasında Kayserispor 4 golle tur atladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 21:15

Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor, Van Spor FK'yı 4-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Van Spor FK karşılaştı. Ev sahibi ekip, maçı 4-0 kazanıp adını üst tura yazdırdı.

Kayserispor'un gollerini 14. dakikaa Baran Ali Gezek, 19. dakikada Yunus Emre Çeltik, 65. dakikada Mehmet Eray Özbek ve 69. dakikada Hayrullah Erkip kaydetti.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, M.Ali Doğan, Bersan Duran

Kayserispor: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk. 72 Berat Eskin), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 63 Jeanvier), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 72 Muhammed Arıkan), Yiğit Emre, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Mane (Dk. 63 Hayrullah Erkip), Bahoken (Dk.72 Talha Sarıaslan)

VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Bekir Demircan - Şerif Doğan, Ahmet Özkaya, Furkan Sakı (Dk. 60 Abdulkadir Akyüz), Abdülcebrail Akbulut (Dk. 70 Hivan Özkurt), Zafer Göktuğ, Eren Kiyağ (Dk. 78 Mert Beler), Onurcan Güler (Dk.60 Mehmet Can), Yusuf Şengüler, Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Dk. 70 Ömer Bilici)

GOLLER: Dk. 14 Baran Ali, Dk. 19 Yiğit Emre, Dk. 65 Mehmet Eray Dk. 69 Hayrullah Erkip (Kayserispor)

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#Türkiye Kupası#Kayserispor#Van Spor FK

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