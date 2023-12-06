Türkiye Kupası'nda Kayserispor 4 golle tur atladı

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kayserispor ile Van Spor FK karşılaştı. Ev sahibi ekip, maçı 4-0 kazanıp adını üst tura yazdırdı.
Kayserispor'un gollerini 14. dakikaa Baran Ali Gezek, 19. dakikada Yunus Emre Çeltik, 65. dakikada Mehmet Eray Özbek ve 69. dakikada Hayrullah Erkip kaydetti.
STAT: RHG Enertürk Enerji
HAKEMLER: Ayberk Demirbaş, M.Ali Doğan, Bersan Duran
Kayserispor: Onurcan Piri - Ahmet Kağan (Dk. 72 Berat Eskin), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 63 Jeanvier), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 72 Muhammed Arıkan), Yiğit Emre, Ackah, Baran Ali, Mehmet Eray, Mane (Dk. 63 Hayrullah Erkip), Bahoken (Dk.72 Talha Sarıaslan)
VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Bekir Demircan - Şerif Doğan, Ahmet Özkaya, Furkan Sakı (Dk. 60 Abdulkadir Akyüz), Abdülcebrail Akbulut (Dk. 70 Hivan Özkurt), Zafer Göktuğ, Eren Kiyağ (Dk. 78 Mert Beler), Onurcan Güler (Dk.60 Mehmet Can), Yusuf Şengüler, Alpay Koçaklı, Ahmet Ülük (Dk. 70 Ömer Bilici)
GOLLER: Dk. 14 Baran Ali, Dk. 19 Yiğit Emre, Dk. 65 Mehmet Eray Dk. 69 Hayrullah Erkip (Kayserispor)