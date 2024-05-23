Türkiye Kupası finalinde Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de! Beşiktaş-Trabzonspor son gelişmeler, istatistikler, muhtemel 11'ler...

Haberin Devamı

İlandır

BEŞİKTAŞ

Süper Lig'de son 2 haftayı beraberlikle geçen Beşiktaş, puan tablosunda 5. sıraya geriledi ve Avrupa bileti alamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Siyah-beyazlılar kupa finalini kaybeder, ligin son haftasında da Kasımpaşa'ya yenilirse Avrupa vizesi alamayacak.

Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi ve Umut Meraş kamp kadrosunda yer almadı. Tayfur Bingöl ve Ante Rebic sakat.

Serdar Topraktepe'nin son lig maçında yedekten oyuna aldığı Ernest Muçi ve Gedson Fernandes'i bu kez ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Kalede Mert Günok, sağ bekte Jonas Svensson, stoperde "Necip Uysal & Omar Colley" olacak.

Bir kanatta Semih Kılıçsoy, diğerinde Milot Rashica forma giyecek.

Gole en yakın isim maç saati netleşecek; şu üçlüden biri olacak: Cenk Tosun, Vincent Aboubakar & Jackson Muleka.

TRABZONSPOR

Haberin Devamı

İstanbulspor ve Başakşehir'i gol yemeden mağlup eden Trabzonspor ise ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Bordo-mavili ekipte Enis Destan (kırmızı kart - cezalı) dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Nicolas Pepe ve Filip Benkovic maç saati netleşecek; TD Abdullah Avcı sakat-cezalı demeden tüm takımı kamp kadrosuna dahil etti.

Sahaya sürülecek ilk 11 de son lig maçına paralel olacak...

Batista Mendy'yi stoperde, Stefano Denswil'in yanında izleyeceğiz.

Mahmoud Trezeguet yetişmezse sol kanatta Taxiarchis Fountas forma giyecek.

Hücum merkezinde Paul Onuachu, sağ kanatta Edin Vişça ter dökecek.

"Beşiktaş - Trabzonspor" Ziraat Türkiye Kupası final maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın son 5 resmi maçının 4'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Trabzonspor son 3 resmi maçını gol yemeden kazandı!

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın sadece 1'ini Beşiktaş kazanabildi. (3B - 3 Trabzonspor galibiyeti)

- Maçın hakemi Ali Şansalan, bu sezon 23 resmi karşılaşmada düdük çaldı. (90 sarı kart - 1 kırmızı kart - 4 penaltı)

Haberin Devamı

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%29'luk kesim Abdullah Avcı ve öğrencilerinin (90 dakika içinde) kupayı müzesine götürmesini bekliyor...

%16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Spor Arena YouTube kanalına konuk olmuştu...

Haberin Devamı