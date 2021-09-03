Türkiye-Karadağ maçındaki baraj kimin hatası? Yenilen ikinci gol...

Spor Servisi / İsmail ER - A Milli Takım, Dünya Kupası elemelerinde Karadağ karşısında 2-0’lık üstünlüğü koruyamayıp 2-2’ye razı olurken, ay yıldızlıların yediği iki gol de çok konuşuldu.

İlk golde ayakkabısını bağlayan Kenan’ın yanındaki Karadağlı futbolcunun başlattığı atak sonrası skor 2-1 olurken, 90+6’da konuk ekip frikikten skora denge getirdi.

Frikik öncesi kaleci Altay’ın eliyle ‘4 kişi istiyorum’ işareti yapmasına karşın baraja, boy ortalaması 1.75 metre olan 3 oyuncunun geçmesi gecenin en çok konuşulan olayları idi. Peki golde hatalı olan kim? Altay mı, onu dinlemeyen takım arkadaşları mı, yoksa barajda duracak isimleri maç öncesi belirlemesi gereken ancak olaya müdahale etmeyen teknik heyet mi? Konuyu kalecilere ve teknik direktörlere sorduk....

Yaşar Duran: 2 yıl önce “Altay’ın iyi kaleci olması için çok gol yemesi lazım” dedim. Gol tamamen baraj hatası.

Güvenç Kurtar: Kaleci yüzde 100 hatalı. Üç kişilik baraj ne ya? Altıpasa 4 kişi dizecek, onları serpiştirecek..

Zafer Öğer: Kaleci bas bas bağırıyor ‘4’lü baraj’ diye! Altay iyi kaleci ama ağırlığını takıma hissettirmeli.

Ramazan Kurşunlu: Altay eliyle arkadaşlarına 4 işareti yapıyor. Bence futbolcular kaleci Altay’ı yaktı.

Fevzi Tuncay: Altay ‘4 ‘işareti yapıyor uyarıyor. Oyuncular oralı olmuyor. Hata kaleci de değil barajda.

Giray Bulak: Sorumluluk Altay’ın. 4’lü baraj istiyor sonra susuyor.

Metin Akçevre: Altay bir kaleci olarak gerekeni yaptı, barajı ikaz etti.