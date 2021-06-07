Türkiye İtalya maçı ne zaman? İşte A Milli Takım Euro 2020 maç takvimi

Türkiye, EURO 2020'nin açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek. Milli takım, 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da ise İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. İşte, Türkiye İtalya maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Turnuvada A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile turnuvanın açılış karşılaşmasına çıkacak.

Gruptaki diğer karşılaşmalar için 12 Haziran'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gidecek milli takım kafilesi, Fairmont Bakü Flame Towers'ta kalacak. Milliler, 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da ise İsviçre ile karşılaşacak. Bakü Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliğinde oynanacak iki müsabaka da TSİ 19.00'da başlayacak.

A GRUBU MAÇ TAKVİMİ

11 Haziran Cuma (TSİ 22.00): Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

12 Haziran Cumartesi (TSİ 16.00): Galler-İsviçre (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 19.00): Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba (TSİ 22.00): İtalya-İsviçre (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İtalya-Galler (Roma Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar (TSİ 19.00): İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

TÜRKİYE 5. KEZ TURNUVADA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli olarak 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada A Grubu maçları, İtalya'nın başkenti Roma ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki olimpiyat statlarında oynanacak.

Turnuvaya ev sahipliği yapacak 11 ülke arasında yer alan 1968 şampiyonu İtalya, gruptaki en tecrübeli takım olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı ise 2000 ve 2008'deki şampiyonalarda elde ettiği başarılara yenisini eklemek istiyor.

Türkiye, elemelerde H Grubu'nu 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle Fransa'nın ardından ikinci bitirerek şampiyonaya vize aldı.

Turnuvaya ilk kez 1996'da katılan ve grup aşamasında mücadele eden milliler, 2000'de çeyrek final, 2008'de ise yarı finale kadar yükseldi. Ay-yıldızlılar, 2016'daki son şampiyonada gruptan çıkamadı.

Tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte gözler, tecrübeli forvet Burak Yılmaz'da olacak.

Fransız ekibi Lille'in şampiyonluğa ulaşmasında büyük rol oynayan Burak, milli takımın da gol yollarındaki en önemli kozu.

FORMA NUMARALARI

A Grubu'nda mücadele edecek millilerin formalarında taşıyacakları isimler ve numaralar şöyle:

1- Mert, 2- Zeki Çelik, 3- Demiral, 4- Çağlar, 5- Okay, 6- Ozan, 7- Cengiz Ünder, 8- Dorukhan, 9- Karaman, 10- Çalhanoğlu, 11- Yusuf Yazıcı, 12- Altay, 13- Umut, 14- Taylan, 15- Ozan Kabak, 16- Enes, 17- Burak, 18- Rıdvan, 19- Orkun, 20- Abdülkadir, 21- Kahveci, 22- Kaan, 23- Uğurcan, 24- Kerem, 25- Mert Müldür, 26- Dervişoğlu

ADAY KADRO

Türkiye'nin EURO 2020 kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Umut Meraş (Le Havre)

Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cengiz Ünder (Roma), Enes Ünal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf).