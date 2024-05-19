Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları Fransa maçı canlı izle bilgisi

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Milliler, Santarelli yönetiminde Milletler Ligi'ne devam ediyor. VNL kupasını bir kez daha kaldırmak isteyen Milliler bu akşam Fransa ile mücadele edecek. Voleybolseverler maçın detaylarını yakından takip ediyorlar. Peki, Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Fransa voleybol maçı canlı yayın bilgisi...

TÜRKİYE FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Milliler, ilk haftadaki dördüncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü saat 20.00’de Fransa ile karşılaşacak. Maç Antalya'da oynanacak ve TRT Spor Yıldız ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

VNL Voleybol Milletler Ligi 14-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da, 28 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında Amerika'da, 1-16 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'de oynanacak. Filenin Sultanları, üç turdan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 maç oynayacak.