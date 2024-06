Türk Telekom'da ikinci Erdem Can dönemi başladı

Haberin Devamı

Erkekler Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Türk Telekom Basketbol takımını yeni sezonda çalıştıracak isim Erdem Can oldu. Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi salonunda gerçekleşen imza törenine, Başantrenör Erdem Can, Türk Telekom Basketbol Kulübü Başkanı Savtekin Şentürk ve yönetim kurulu ekibi katıldı.



Başkent ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Erdem Can, Türk Telekom’un başında olduğu 2022-2023 sezonunu ligde lider bitirmiş ve Avrupa Kupası’nda final oynamıştı.



Erkekler Basketbol Süper Ligi’nde yer alan lacivert-beyazlı kulübün başantrenörlük görevine getirilen Erdem Can’ın kalitesine ve çalışmasına değer verdiklerini dile getiren Türk Telekom Basketbol Kulübü Başkanı Şentürk, “Bugün, yaptığımız hizmetlerden, gösterdiğimiz faaliyetlerden ve amaçlarımızdan hedeflerimizi bahsedeceğiz. En önemli konulardan birisi de Süper Lig’de mücadele eden takımımıza başantrenörlük görevine getirilen kalitesine, çalışmasına, azmine çok değer verdiğimiz Erdem Can hocamızla beraberiz. Türk Telekom Basketbol Kulübü altyapılarıyla, basketbola bakışıyla bu sene heyecan verici kadro kurma niyetiyle yola çıktı. Burada Erdem Can hocamıza ve teknik ekibine saygımız tamdır, güvenimiz tamdır” ifadelerini kullandı.



“Türk Telekom Basketbol Kulübü'nü en doğru şekilde temsil etmek istiyoruz”



Türk Telekom ile 2022-2023 sezonunda da beraber yola çıktıklarını hatırlatan başantrenör Can, “Alınan sonuçlardan öte yaptığımız yolculuk, bütün takım olarak bir araya gelmemiz, Türk Telekom markasını, Ankara şehrini ve Türk Telekom Basketbol Kulübü'nü en iyi şekilde temsil etmek anlamında beraber bir araya gelmemiz ve verdiğimiz mücadelenin çok güzel sonuçlarını alarak hareket etmiştik. Bizim için önemli olan gerçekten o mücadeleyi veren Ankaralı basketbolseverleri, sporseverleri, o sahadaki mücadelenin hakkını veren oyuncuları ve organizasyonun bile şehri ve basketbolu, Türk basketbolunu bir şekilde temsil eden yapıyı kurmaktı. Burada her şeyi adım adım tekrar inşa ederek aynı ciddiyetle, aynı sorumluluk duygusuyla ve aynı açlıkla Ankara basketbolunu, Türk Telekom markasını ve Türk Telekom Basketbol Kulübü'nü en doğru şekilde temsil etmek istiyoruz. Hem Türkiye'yi liginde hem Avrupa'da ülkemizin bayrağını, Türk Telekom markasını ve Türk Telekom Basketbol Kulübü'nü doğru şekilde onurlandırmak istiyoruz. Burada şimdiden Ankaralı basketbolseverlere en büyük ricam her maçta bizi gelsin ve desteklesinler. Biz onlara en doğru mücadeleyi sahada ortaya koymaya söz veriyoruz. Kazanmak kaybetmek bir noktadır. Ancak doğru bir mücadeleyi veren ve sahada mücadelesi ile taraftarlarını onurlandıran bir ekip oluşturmaya çalışacağız” dedi.



"4+3 kuralı, Türk basketbolunun iyiye gitmesine fayda verecektir"



Kadroda yeniden değerlendirme yaptıklarını ve hem yerli hem yabancı oyuncularla bir araya gelebilecekleri bir ekip kurmak istediklerini aktaran Can, “Oyuncularla titiz çalışarak önceliğimizi hep anlatıyoruz. Dolayısıyla İsmet Akpınar ve geçen sene Bursaspor'da oynayan Anthony Brown renklerimize kattığımız oyuncular. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu, ‘4+3’ kuralıyla ilgili ben açıkçası daha önce de bir açıklamamda söylemiştim. Bu Türk basketbolunun daha iyi gitmesine çok fayda verecek bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim hedeflediğimiz şey şu, doğru Türk oyuncuları bulursak biz tekrar 5 yabancı ve 7 Türk oyuncuyla da yolumuza devam edebiliriz. Başkanımızla da genel menajerimizle de böyle konuşmuş durumdayız. Dolayısıyla bize biraz o Türk oyuncuların isteği, profili, vizyonu da gerekli. Bu olduğu takdirde biz buna da atacağız ama çalışmalarımızı o yönde, önceliğimizi buna vererek ama diğer opsiyonları da elimizde kullanmamız gerekirse kullanacağımız şekilde devam ettireceğiz” diye konuştu.