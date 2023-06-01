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Türk Telekom yarı finale yükseldi! Galatasaray NEF, Ankara'da kaybetti

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#Türk Telekom#Galatasaray#Basketbol
Türk Telekom yarı finale yükseldi Galatasaray NEF, Ankarada kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 20:26

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final karşılaşmasında Türk Telekom, Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

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Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final 3üncü maçında Galatasaray Nefi 91-77 mağlup ederek seride durumu 2-1’e getirdi ve yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Türk Telekom, yarı finalde Pınar Karşıyakanın rakibi oldu.

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Murat Ciner

Türk Telekom: Grant 23, Jones 18, Bouteille 12, Erkan Yılmaz 7, Sestina 17, Taylor 9, Rıdvan Öncel 5, Mehmet Yağmur, Semih Erden, Berk Demir

GALATASARAY NEF: Sadık Emir Kabaca 8, Ennis 23, McGee 2, Caloiaro 15, Muhaymin Mustafa 2, Göksenin Göksal 10, Russell 7, Mahir Ağva 3, Ristic 5, Ege Tan Yıldızoğlu 2

1İNCİ PERİYOT: 25-20

İLK YARI: 48-40

3ÜNCÜ PERİYOT: 64-55

5 FAUL: Mahir Ağva (Galatasaray Nef)

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#Türk Telekom#Galatasaray#Basketbol

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