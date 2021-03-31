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Basketbol
AA
Haber Giriş: 31.03.2021 - 22:07 | Son Güncelleme:

Türk Telekom 78-66 AEK

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Türk Telekom 78-66 AEK

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, Yunanistan'ın AEK takımını 78-66 mağlup etti.

Türk Telekom gruptaki 2. galibiyetini alırken, AEK ise 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo (İspanya)

Türk Telekom: Johnson 10, Dekker 5, Foster 9, Wiltjer 24, O'Bryant 9, Erdi Gülaslan 2, Can Korkmaz 10, Samet Geyik 9

AEK: Moreira 4, Langford 11, Maciulis 8, Katsivelis 2, Lojeski, Macon 12, Jankovic, Chrysikopoulos 6, Zisis, Moraitis 3, Mavroeidis 2, Moses 18

1. periyot: 18-17

Devre: 39-36

3. periyot: 55-46

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