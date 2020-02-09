Türk boksör Fırat Arslan, Güney Afrikalı rakibi Kevin Lerena’ya yenildi

Almanya’nın Göppingen kentindeki EWS Arena’da yapılan karşılaşmada 27 yaşındaki Lerena, Arslan’ı 6’ıncı rauntta teknik nakavtla yenerek unvanını korudu.

2014 yılından bu yana maç kaybetmeyen Arslan, 49 yaş 133 günle ABD’li Bernard Hopkins'in rekorunu kırmak ve tarihin en yaşlı dünya şampiyonu unvanını elde etmek için ringe çıkmıştı.

Hopkins, 48 yaş 53 günle "en yaşlı dünya şampiyonu" unvanını elinde bulunduruyor.