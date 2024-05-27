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Transfer Haberleri: Göztepeli Taha Altıkardeş’e Anderlecht kancası! 4 milyon euro...

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#Göztepe#Transfer#Taha Altıkardeş
Transfer Haberleri: Göztepeli Taha Altıkardeş’e Anderlecht kancası 4 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 11:51

Göztepe’nin 20 yaşındaki savunma oyuncusu Taha Altıkardeş’e Belçika ekiplerinden Anderlecht kancayı attı.

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Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e çıkmayı başaran Göztepe’de iç ve dış transfer hareketliliği başladı.

İsmail Köybaşı ve Dennis’le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılarda 2003 doğumlu savunma oyuncusu Taha Altıkardeş’e de transfer teklifleri gelmeye başladı.

Avrupa’dan birçok kulübün genç oyuncuyla ilgilendiği öğrenilirken, en ciddi yaklaşımı ise Belçika ekiplerinden Anderlecht’in gösterdiği ifade edildi.

Göztepe’nin de istediği bonservis bedelinin gelmesi durumunda gerçekleşecek transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Transfer Haberleri: Göztepeli Taha Altıkardeş’e Anderlecht kancası 4 milyon euro...

4 MİLYON EURO İDDİASI

Belçika temsilcisinin 4 milyon euroyu gözden çıkarması üzerine sarı-kırmızılı yöneticilerin de bonservis ücretini yükseltmek için Anderlecht takımının yetkilileriyle pazarlık masasına oturduğu öğrenildi.

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Göztepe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Taha Altıkardeş’i, Trabzonspor’dan bedelsiz olarak 3+1 yıllığına kadrosuna katmıştı.

20 yaşındaki oyuncu da bu sezon çıktığı 31 lig maçında 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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#Göztepe#Transfer#Taha Altıkardeş

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