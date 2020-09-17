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Transfer haberleri | Giresunspor'dan orta sahaya takviye! Levy Clement Madinda...
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, orta saha oyuncusu Levy Clement Madinda'yı transfer etti.
Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, yaptığı yazılı açıklamada, Madinda transferinin gerçekleştirildiğini belirterek, oyuncunun takıma hayırlı olmasını diledi.
28 yaşındaki oyuncu Madinda, geçen sezon Ankara Keçiörengücü forması giymişti.
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