Transfer haberleri | Altay’da Berkay Sülüngöz tamam!
TFF 1’inci Lig ekiplerinden Altay, gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz’le anlaştı.
Siyah-beyazlılar transferin son gününde İzmir’e gelen İsviçre doğumlu savunmacıyla el sıkıştı.
İsviçre’de FC Solothurn, Basel U21, Rapperswil-Jona ve son olarak Vaduz takımında görev alan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 23 maçta görev alırken 4 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.
1.88 boyundaki Berkay, İsviçre 2nci Ligi’nde 64 maçta 7 gol kaydetti.
Gurbetçi defans oyuncusu geçen sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıktı.
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