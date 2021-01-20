MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da
GeriFutbol Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:11 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölspor'da
Abone Olgoogle-news

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, Trabzonspor’dan orta saha oyuncusu Cafer Tosun ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

İnegölspor Kulüp Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, “Devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir oyuncumuzla daha anlaşma sağladık. Daha önce Samet Günhan ve Seydi Kayasoy’u bünyemize katmıştık. Bugünde Trabzonspor’dan genç yetenek Cafer Tosun kardeşimizle anlaştık. Cafer kardeşimiz gelecek vaat eden bir kardeşimiz. Kendisi ile 1,5 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah takımımızın başarısında büyük pay sahibi olacak. Transferin hem kulübümüze hem de Cafer kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Cafer Tosun ise “Hedeflerim var. Bu doğrultuda İnegölspor’a gelmek ve kendimi göstermek istedim. İnşallah elimden gelen gayreti göstererek İnegölspor’u hak ettiği noktalara taşımaya gayret göstereceğim. Anlaşmanın hem şahsıma hem de kulübüme hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Trabzonsporun genç futbolcusu Cafer Tosun İnegölsporda

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle