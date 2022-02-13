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Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara futbola geri döndü! İlk maç heyecanı...

#Yattara#Trabzonspor#Yeşil Çivrilspor

Yeşil Çivril Belediyespor'a transfer olarak 7 yıl sonra futbola dönen Trabzonspor'un eski yıldızı İbrahim Yattara'nın lisansı çıktı.

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Trabzonspor 'un eski yıldızı Yattara, 42 yaşında futbola geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı. Türk vatandaşlığına geçen Yattara 'İbrahim Üçüncü' adıyla sahada boy gösterecek.

Sahalara 7 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.

‘Amatör Futbola Destek’ projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, bugün oynanacak maç için Denizli’ye geldi. Süper Amatör Lig A Grubu müsabakasında Yeşil Çivril Belediyespor'un, evindeki Denizli Yıldızspor maçı öncesi Yattara, takım arkadaşları ile soyunma odasındaki hazırlıklarına başladı. Tecrübeli futbolcu sahada 61 numaralı forma ile ter dökecek.

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Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli'ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor'a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.

 

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#Yattara#Trabzonspor#Yeşil Çivrilspor

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