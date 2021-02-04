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GeriFutbol Trabzonspor'un Egemen Korkmaz’ın cezasına yaptığı itiraz reddedildi!
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Futbol
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:42 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Egemen Korkmaz’ın cezasına yaptığı itiraz reddedildi!

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Trabzonspor'un Egemen Korkmaz’ın cezasına yaptığı itiraz reddedildi!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor’un antrenör Egemen Korkmaz’a verilen 4 maç men ve para cezasına yaptığı itirazı reddetti.

TFF Tahkim Kurulu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin antrenörü Egemen Korkmaz ile ilgili PFDK’nın 02.02.2021 tarihli E.2020-2021/608 K.2020-2021/744 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin antrenörü Egemen Korkmaz’ın rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c, 35/4. ve 13. maddelerinin uygulanması suretiyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir."

 

Trabzonsporun Egemen Korkmaz’ın cezasına yaptığı itiraz reddedildi

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