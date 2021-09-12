Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme: 'Kolay bir rakiple oynamadık'
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da takımının ikinci golünü atan Anthony Nwakaeme, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Yorgun oyuncular olduğuna vurgu yapan Nwakaeme, "İyi bir maç oldu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Milli ara sonrası maçlar zordur. Milli takıma gidenler maçlardan, seyahatlarden yorulurlar. Gitmeyenler aynı tempoda devam etmezler." dedi.
'GALATASARAY GİBİ BİR TAKIMLA OYNADIK'
Anthony Nwakaeme sözlerini, "Kolay bir rakiple oynamadık. Galatasaray gibi bir takımla oynadık. 1 puanla sahadan ayrıldık. Sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." ifadeleriyle tamamladı.