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Trabzonspor'dan penaltı tepkisi

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#Trabzonspor#Türkiye Kupası#Başakşehir
Trabzonspordan penaltı tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 18:47

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da devre arasında penaltı tepkisi geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Müsabakanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı.

Bordo mavili oyuncular, bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Trabzonspor, bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.

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#Trabzonspor#Türkiye Kupası#Başakşehir

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