Trabzonspor'dan penaltı tepkisi

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

Müsabakanın 35. dakikasında sol kanattan Umut Güneş'in ortasında Paul Onuachu, ceza sahasında yerde kaldı.

Bordo mavili oyuncular, bu pozisyonda penaltı beklerken hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

Trabzonspor, bu pozisyon için devre arasında bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Onuachu'nun göğsüne atılan tekme sonrası oyun köşe vuruşuyla devam etti..." denildi.