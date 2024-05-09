×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonspor'da Umut Bozok moral buldu

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Umut Bozok#Türkiye Kupası
Trabzonsporda Umut Bozok moral buldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 12:09

Trabzonspor’da beklentilere karşılık veremeyen Umut Bozok, Fatih Karagümrük'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında iki gol atarak moral buldu.

Haberin Devamı

Süper Lig’de Kasımpaşa formasıyla gol kralı olmasının ardından Trabzonspor’a büyük umutlarla transfer edilen Umut Bozok, Karadeniz ekibinde istenilen performansı bir türlü ortaya koyamadı. Bordo-mavililerde oynadığı 49 resmi müsabakada 13 gol kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon ligde forma giydiği 11 maçta sadece 1 gol bulurken, dün Fatih Karagümrük'e karşı oynanan Türkiye Kupası maçında 2 gol birden attı.

Onuachu ve Enis Destan’ın gerisinde kaldı

Bu sezon ligde oynadığı 11 maçta 389 dakika sahada kalan Umut Bozok, bordo-mavili takımın ligde Fatih Karagümrük'ü 5-1 mağlup ettiği müsabakada 1 gol atabilmişti. Söz konusu maçın dışında ligde golü bulunmayan Umut, kupada ortaya çıkarak yine Fatih Karagümrük mübasabakasında gollerle tanıştı. Trabzon ekibinin diğer forvet oyuncularından Enis Destan, bu sezon forma giydiği 36 resmi müsabakada 9 gol atarken, Onuachu ise 22 resmi maçta 13 gol kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Umut Bozok#Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!