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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması

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#Transfer#Bakasetas#Nwakaeme
Trabzonsporda Ertuğrul Doğandan Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 15:04

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mali genel kurul sonrası Bakasetas'ın sözleşme durumu ve Nwakaeme transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

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Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas ile ilgili Haber61'e konuşan Doğan; "Kendisine iki teklifimiz oldu. Oyuncunun bunlara olumlu yaklaşım vermediği doğrudur. Bakasetas bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Yıllardır Trabzon’da sorunsuz, problemsiz yaşayan, önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. Kendimizden gördüğümüz bir oyuncu. Sonuçta Trabzonspor’un çıkarları önemli." dedi.

"NWAKAEME İLE GÖRÜŞTÜK"

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan; "Nwakaeme ile görüşmemiz oldu. O kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bir bonservis ödeyemeyeceğimizi söyledik. O da gelme niyetinde, göreceğiz." sözlerini kullandı.

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#Transfer#Bakasetas#Nwakaeme

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