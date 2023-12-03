Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'dan Bakasetas ve Nwakaeme açıklaması

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Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bakasetas ile ilgili Haber61'e konuşan Doğan; "Kendisine iki teklifimiz oldu. Oyuncunun bunlara olumlu yaklaşım vermediği doğrudur. Bakasetas bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Yıllardır Trabzon’da sorunsuz, problemsiz yaşayan, önemli katkılar sağlayan bir oyuncu. Kendimizden gördüğümüz bir oyuncu. Sonuçta Trabzonspor’un çıkarları önemli." dedi.

"NWAKAEME İLE GÖRÜŞTÜK"

Trabzonspor'un eski yıldızı Nwakaeme ile ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan; "Nwakaeme ile görüşmemiz oldu. O kontratlı bir oyuncu. Biz kendisine bir bonservis ödeyemeyeceğimizi söyledik. O da gelme niyetinde, göreceğiz." sözlerini kullandı.