Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas'a 2 maç ceza! Fenerbahçe maçında...

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor'dan Anastasios Bakasetas'a 2 maç ceza verdi.

Yunan yıldız, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında yer alamayacak.

İşte PFDK kararları;

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 04.05.2023 tarih ve 61 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübünün, 01.05.2023 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BİTEXEN GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MİSAFİR TRİBÜNÜNDE yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu HAKAN KELEŞ hakkında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada BİTEXEN GİRESUNSPOR Kulübü antrenörü SİNAN KÖZEN’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- TRABZONSPOR A.Ş. ’nin, 29.04.2023 tarihinde oynanan ARABAM.COM KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A ve B nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada Trabzonspor A.Ş. sporcusu ANASTASIOS Bakasetas’ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN’ın, 29.04.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka öncesi akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, 29.04.2023 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 11. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN A, C, D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 5. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, misafir takım temsilcisinin stadyum denetimine katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, 30.04.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 117 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 250.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 414, 415, 416, 417, SPOR TOTO (KUZEY ALT) TRİBÜN 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, SPOR TOTO (KUZEY ÜST) TRİBÜN 407, 408, 409, 410, 411, 412, BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 114, 115, 116, 117, 118, GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122, 123, GÜNEY ÜST TRİBÜN 421, 422, 423, 424, 425 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Haberin Devamı

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen BABA HAKKI (DOĞU ALT) TRİBÜN 117 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 18.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. ’nin, idarecisinin müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi EMRE KOCADAĞ’ın, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu ve Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi SERHAN ÇETİNSAYA’nın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-b maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FENERBAHÇE A.Ş. başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

FENERBAHÇE A.Ş. hakkında, kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalarda yer alan sportmenliğe apykırı hareket nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, (oyçokluğu)

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 28.04.2023 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BODRUMSPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, misafir takım ve TFF temsilcisinin izni olmadan sahanın sulanmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu PHİLİPP ALEXANDER ANGELER’in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi ve bariz gol şansını önlemesi nedeniyle görmüş olduğu kırmızı kart dışında ayrıca 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan ALTINORDU-BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/5. ve 9/2. maddelerine aykırı eylemi nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü görevlisiERSİN VELİ’nin, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübünün, kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,

BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR Kulübü başkanı GÜREL SOYLU’nun, kulüp sosyal medya hesabından müsabaka sonrası yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan ALTAŞ DENİZLİSPOR-YILPORT SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON TRİBÜN I, F, G, H, J, K, L, bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ALTAŞ DENİZLİSPOR Kulübünün, kadrosunda bulundurulması zorunlu olan Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu bulundurmamasından dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 7/1. ve 7/2. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 62.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. ’nin, 29.04.2023 tarihinde oynanan PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 65.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AÇIK TRİBÜN D bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.’nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- ERZURUMSPOR FK ’nın, 02.05.2023 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SAKARYASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- KOCAELİSPOR Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, koltuksuz tribüne seyirci alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KOCAELİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- BİTEXEN VAN SPOR FK ’nın, 30.04.2023 tarihinde oynanan SARIYER-BİTEXEN VAN SPOR FK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 29.04.2023 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-İNEGÖLSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. ’nin, 30.04.2023 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- BURSASPOR Kulübü antrenörü GÖKHAN KILAVUZ’un, 30.04.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü doktoru ŞAFAK SELİMOĞLU’nun, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi RAMAZAN KÖKSALAN’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ile akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan BURSASPOR-KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü antrenörü FIRAT AL’ın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KUZEY MARMARA A.Ş. ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR Kulübü antrenörü MUSTAFA AVCI’nın, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmaması ile akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- ÇORUM FK ’nın, 30.04.2023 tarihinde oynanan ÇORUM FK-DÜZCE CAM DÜZCESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 52.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORUM FK başkanı OĞUZHAN YALÇIN’ın, akredite edilmediği yeşil zeminde yer almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü görevlisi KUTLUHAN ALPSATAN’ın, 29.04.2023 tarihinde oynanan HACETTEPE 1945 SPOR-ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HACETTEPE 1945 SPOR Kulübü görevlisi KUTLUHAN ALPSATAN’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR Kulübünün, 29.04.2023 tarihinde oynanan GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR-NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- KARŞIYAKA Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan KARŞIYAKA-52 ORDUSPOR FK TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 30.04.2023 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü başkanı ERKAN KOCA’nın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü idarecisi HAKAN SAYIN’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 17.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübü görevlisi OSMAN AKKARTAL’ın, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. ’nin, 30.04.2023 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EXENPAY YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. ’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKAYI DEPLASMANDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ORDUSPOR 1967 A.Ş. ’nin, 29.04.2023 tarihinde oynanan ORDUSPOR 1967 A.Ş.-KUŞADASISPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensubunun neden olduğu saha olayları nedeniyle 7.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ARTVİN HOPASPOR Kulübü sporcusu BERKAY ÖZER’in, 30.04.2023 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,