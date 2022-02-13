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Tour Of Antalya'nın şampiyonu Jacob Hindsgaul

#Bisikler#Tour Of Antalya#Jacob Hindsgaul
Tour Of Antalyanın şampiyonu Jacob Hindsgaul

Tour of Antalya’nın son etabında Genel Ferdi Klasman liderliğini koruyan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul şampiyon oldu. Yarışma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hindsgaul, "Mutluluktan uçuyorum" dedi.

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Tour of Antalya’nın son etabında Genel Ferdi Klasman liderliğini koruyarak 2022 şampiyonu olan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bir gün önce tırmanış etabında gösterdiği müthiş performansla kendisini Genel Ferdi Klasman birinciliğine taşıyan Hindsgaul şunları söyledi:

“İnanması bile zor. Benim için ilk oldu ama umarım son olmaz. Yarış sert bir başlangıçla start aldı. Kaçışa girmek için birçok takım çalıştı. Takımım rakiplerimizi çok iyi kontrol etti. Üç kişi ile birlikte büyük iş çıkardık. Son bölümde ön tarafa yakın kalmayı sağlamak lazımdı, onu da yaptık. Arkadaşlarım beni önde tutmak için çok çalıştılar. Zamana karşı yarışlar Danimarka’da çok önemlidir. İyi bir yeteneğim var, hem yokuşta hem zamana karşı da iyiyim. Çok sert yokuşlar benim için zor olabilir ama onu da başarabilirim. Öyle mutluyum ki.”

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Tour Of Antalyanın şampiyonu Jacob Hindsgaul

Dört kategoride mayo sahiplerini buldu

Tour of Antalya’nın 2022 şampiyonu olan Uno-x takımının sporcusu Jacop Hidsgaul’a Akra Hotels sponsorluğundaki Magenta formasını ve ödülünü T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Fraport TAV Antalya Airport sponsorluğundaki İklim Değişikliği Farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımının sporcusu Jacob Scott’a ödülünü Froport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal taktim etti. Corendon Airlınes sponsorluğundaki Dağların Kralı Mayosunu kazanan Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek’e turuncu mayoyu ve ödülünü Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le birlikte verdi.

Touristica’nın sponsorluğundaki En İyi Sprinter sporcusu olan Sarı mayoyu Alpecin-Fenix takımından Jakub Marek Mareczko’ya ödülünü Touristica Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti.

Bu arada etap sonunda kürsüye çıkan Jakup Marek Mareczko, Arvid De Klein ve Matteo Malucelli’ye ödülünü Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile birlikte verdi.

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Tour of Antalya’nın en başarılı takım olan ve birincilik kürsüsüne çıkan Terengganu Polygon takımına ödülünü T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Tour Of Antalyanın şampiyonu Jacob Hindsgaul

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