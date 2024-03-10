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Tolunay Kafkas, Süper Lig'e geri döndü! Şota'nın yerine...

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#Karagümrük#Tolunay Kafkas#Süper Lig
Tolunay Kafkas, Süper Lige geri döndü Şotanın yerine...
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 14:57

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Karagümrük, sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Karagümrük'te teknik direktör Şota Arveladze, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı. Gürcü çalıştırıcının yerine gelen isim belli oldu.

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Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı. İstanbul ekibinde teknik direktör Şota Arveladze, karşılaşmanın ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

"GÖREVİ BIRAKIYORUM"

Maç sonunda konuşan Şota, "Çok kısa oldu. Burada oynamak her zaman zor. İyi başladık ama kötü bitirdik. Bu kadar zor deplasman olmasına rağmen güvenerek geldik. iyi bir hafta da geçirdik ama sahada her şey kötü oldu. Bu kadro böyle olmamalı. Bu kadrodan daha fazla beklenti var. Benim için de beklentiler az oldu. Oyuncular da cevap verebilirdi. Sevdiğim bir kulüp. Görevi bırakıyorum. Kalan 9 maçta çok zor dönem var. Değişik bir hava gelmeli. Üzgünüm. Beklemediğim bir gün oldu. Bunu yapmak zorundayım. Bazen yüzlerin değişmesiyle de bir fark oluyor. Geçen hafta Trabzonspor 3-0 mağlup oldu ama bir şey değişmedi. Bu takıma ve kulüplere saygı göstererek doğru bir zamanda bu kararı aldığımı düşünüyorum." demişti.

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TOLUNAY KAFKAS İLE ANLAŞILDI

Şota Arveladze'nin ayrılığı sonrasında Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Tolunay Kafkas'ın getirildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşmıştır. Kendisine görevinde başarılar dileriz."

Tolunay Kafkas, son olarak Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nü çalıştırmış ve 20 maçta 1.15'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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#Karagümrük#Tolunay Kafkas#Süper Lig

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