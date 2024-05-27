Tolunay Kafkas için kabus gibi bir sezon! Hem Karagümrük hem de Ankaragücü küme düştü...

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Süper Lig'de sezon dün akşam oynanan maçlarla sona erdi.

Galatasaray 24. kez şampiyonluğunu ilan ederken küme son düşen takım da son dakika yediği gollerle birlikte Ankaragücü oldu.

Başkent ekibinin de küme düşmesiyle beraber akıllara Tolunay Kafkas geldi.

KÜME DÜŞEN İKİ TAKIMDA DA GÖREV YAPTI

Sezona Ankaragücü Teknik Direktörü olarak başlayan Tolunay Kafkas, aldığı kötü sonuçlarından ardından görevden ayrılmıştı.

Ankaragücü sonrasında Emre Belözoğlu yönetiminde küme düşerek lige veda etti.

Ankaragücü'nden ayrıldıktan sonra Fatih Karagümrük'ün başına geçen Tolunay Kafkas, İstanbul ekibini de ligde tutmayı başaramadı.

Böylelikle bir sezon içinde görev yaptığı iki takımda küme düşmüş oldu.