Tolunay Kafkas: Fenerbahçe maçında penaltı verilseydi rahatsız olurdum

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu.

Maçta üstün olduklarını söyleyen Kafkas, "Çok pozisyon bulduk. Yaptığımız bazı değişiklikler olumlu olurken bazıları olmadı. Hayat enteresan. Kaybediyoruz derken kazandık. Bu bizim için tutunma maçıydı. İstanbulspor büyük bir mücadele ortaya koydu. Ecmel abi bizim abimizdir. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

42 puanın ligde kalmak adına yeterli olacağının hesabını yaptıklarını da söyleyen Kafkas, maçta iptal edilen gol hakkında, "Geçen hafta gerekli şeyleri söyledim. Gol olmayabilir, olabilir. Geçen hafta kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Aynı pozisyonlar Konyaspor'a, Kayserispor'a, Fatih Karagümrük'e verilmiyor. Bugünkü pozisyona bakmadım. Ama VAR'daki hakemin 10 dakika bakması, gecikmesi anormal problemler. Oyun oynanmıyor. Ben kendime bir şey istemiyorum. 40 yıldır bu işin içindeyim. Kendi menfaatime bir şey istemiyorum. Fenerbahçe maçında son dakika pozisyonu penaltı değil, verilseydi rahatsız olurdum. Çok geç karar veriyorlar." diye konuştu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında konuşan Kafkas, "Bu hafta Kayserispor-Trabzonspor maçı az mı önemli. Her maçın zorluk seviyesi var. Yapıyorsanız herkese yapın. Neye göre yapıyorsunuz. Zemini doğru oluşturmak lazım. İyi bir zemin oluşturursanız bizim hakemlerimiz de yapar. Ama yıllardan bu yana büyük baskı altındalar. Bizlerin de eksikleri var. Ama eğer bir karar alındıysa bütün maçlara yabancı VAR hakeminin gelmesi lazım. Maçın az kritiği, çok kritiği olmaz." dedi.