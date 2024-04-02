Tolgay Arslan şov devam ediyor: 16 gol katkısı

Güncelleme Tarihi:
Avustralya A Ligi'nde Central Coast ile Melbourne City karşı karşıya geldi.
Tolgay'ın formasını giydiği Melbourne City, deplasmanda Central Coast'a 2-1 mağlup oldu.
ÇİFT HANELERE ULAŞTI
Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 50. dakikada fileleri havalandırarak takımının tek golünü kaydetti. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren deneyimli futbolcu böylece gol sayısını 10'a yükseltti.
16 GOLE KATKI YAPTI
Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 25 maça çıkarken toplam 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.