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Tolgay Arslan şov devam ediyor: 16 gol katkısı

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#FUTBOL#TOLGAY ARSLAN#Avustralya A Ligi
Tolgay Arslan şov devam ediyor: 16 gol katkısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 18:53

Avustralya A Ligi'nde Melbourne City'nin deplasmanda Central Coast'a 2-1 yenildiği maçta Tolgay Arslan gollerine devam etti.

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Avustralya A Ligi'nde Central Coast ile Melbourne City karşı karşıya geldi.

Tolgay'ın formasını giydiği Melbourne City, deplasmanda Central Coast'a 2-1 mağlup oldu.

ÇİFT HANELERE ULAŞTI

Tolgay Arslan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 50. dakikada fileleri havalandırarak takımının tek golünü kaydetti. Kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiren deneyimli futbolcu böylece gol sayısını 10'a yükseltti.

 

16 GOLE KATKI YAPTI

Tolgay Arslan bu sezon Melbourne City formasıyla 25 maça çıkarken toplam 10 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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#FUTBOL#TOLGAY ARSLAN#Avustralya A Ligi

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