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Tokyo2020
Haber Giriş: 31.07.2021 - 07:41 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020 Haberleri: Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı!

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Tokyo 2020 Haberleri: Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde mücadele eden Nijeryalı sporcu Blessing Okagbare'nin doping testi pozitif çıktı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi'nden yapılan açıklamada, 2008 Pekin'de uzun atlamada gümüş madalya kazanan 33 yaşındaki Nijeryalı sporcunun doping testinin (Büyüme hormonu) pozitif çıktığı belirtildi.

Blessing Okagbare, dün koşulan kadınlar 100 metre elemelerinde 11.05'lik derecesiyle serisinde birinci olarak yarı final bileti almıştı.

Nijeryalı atletin lisansının testi pozitif çıktığı için geçici olarak askıya alındığı ve oyunlardan çekildiği bildirildi.

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