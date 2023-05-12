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TJK'den Hürriyet'e 3 ödül birden!

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#TJK#Hürriyet#Gazi
TJKden Hürriyete 3 ödül birden
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Türkiye Jokey Kulübü, 2022 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri'ni kazananları açıkladı.

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Hürriyet Gazetesi’nden Ateş Yalazan köşe yazısı, Süleyman Arat röportaj ve Umut Hızdıl yazılı medya sayfa düzeni dalında ödüle layık görüldü.

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen 2022 Yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri Yarışması’nda kazananlar belli oldu. Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda önceki gün yapılan Seçici Kurul toplantısında, yarışmaya katılan 2022 yılına ait ulusal ve yerel kategorilerinde toplam 66 eser değerlendirildi. Başkanlığını Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş’in yaptığı Seçici Kurul, Hürriyet’e 3 ödül birden verdi. Ateş Yalazan, köşe yazısı (Arşivdeki Gazi Heyecanı); Süleyman Arat, röportaj (Kızlarınızı Okula Gönderin) ve Umut Hızdıl, sayfa düzeni (Secret Power Yıldırım Gibi Gelip Saltanatı Yıktı) dalında ödüle layık görüldü. TJK Seçici Kurulu ayrıca, Demirören Medya Grubu bünyesindeki DHA’dan Can Çelik’e, ‘41 Gün Komada Kalan Jokey Samet, 18 Ay Sonra Ata Bindi’ başlıklı haberi ve D-Smart’tan Aykut Aydın’a da Ahmet Özbelge röportajı ile özel ödül verdi.

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TJKden Hürriyete 3 ödül birden

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#TJK#Hürriyet#Gazi

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