THY EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİ || Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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Fenerbahçe BEKO ve Monaco, Final Four bileti için parkeye çıkıyor. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek. Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf Final Four’da yer alacak. Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavi ve idman süreci devam eden Johnathan Motley’in durumuna ise maç gününde karar verilecek. İşte Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO-MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe BEKO ve Monaco, Final Four bileti için bugün (3 Mayıs) sahaya çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilecek.