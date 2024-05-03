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THY EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİ || Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi...

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#Turkish Airlines Euroleague Play-Off#Fenerbahçe Beko#Monaco
THY EUROLEAGUE PLAY-OFF SERİSİ || Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 13:44

Fenerbahçe BEKO, Turkish Airlines EuroLeague Play-off dördüncü maçında Monaco’yu ağırlayacak. Sarı lacivertli ekibin seride 2-1’lik üstünlüğü bulunuyor. Temsilcimiz rakibiyle bugüne dek oynadığı dokuz maçta altı galibiyet aldı. Play-off serisinde üç galibiyet alan ekip Berlin’de düzenlenecek Final Four’da yer alma hakkı elde edecek. Peki Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe BEKO ve Monaco, Final Four bileti için parkeye çıkıyor. Karşılaşmayı Miguel Angel Perez (İspanya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek. Play-off serisinde üç galibiyet alan taraf Final Four’da yer alacak. Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavi ve idman süreci devam eden Johnathan Motley’in durumuna ise maç gününde karar verilecek. İşte Fenerbahçe Beko-Monaco basketbol maçı canlı yayın bilgisi...

FENERBAHÇE BEKO-MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe BEKO ve Monaco, Final Four bileti için bugün (3 Mayıs) sahaya çıkacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

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#Turkish Airlines Euroleague Play-Off#Fenerbahçe Beko#Monaco

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