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GeriFutbol TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Berat Özdemir'in 2 maçlık cezasını onadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Berat Özdemir'in 2 maçlık cezasını onadı

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TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Berat Özdemir'in 2 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonsporlu futbolcu Berat Özdemir'in iki maçlık men cezasını onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası alan Berat'ın bu cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 30 bin lira, Fatih Karagümrük idarecisi Çağatay Yılmaz'ın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 38 bin liralık para cezasını onadı.

 

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Berat Özdemirin 2 maçlık cezasını onadı

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