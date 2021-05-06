TFF Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Berat Özdemir'in 2 maçlık cezasını onadı

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, ihraç sonrası müsabaka görevlisine yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası alan Berat'ın bu cezasını onama kararı aldı.

Kurul ayrıca Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın 30 bin lira, Fatih Karagümrük idarecisi Çağatay Yılmaz'ın da 30 gün hak mahrumiyeti ve 38 bin liralık para cezasını onadı.

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