TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'e verilen cezaları onadı

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandığı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezasının da onandığı bildirildi.

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