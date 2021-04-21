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GeriFutbol TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'e verilen cezaları onadı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:24 | Son Güncelleme:

TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'e verilen cezaları onadı

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TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengiz'e verilen cezaları onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e verilen cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasının kurul tarafından oy birliği ile onandığı belirtildi.

Ayrıca Galatasaray Kulübünün aynı nedenle aldığı 100 bin lira para cezasının da onandığı bildirildi.

 

TFF Tahkim Kurulu, Mustafa Cengize verilen cezaları onadı

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