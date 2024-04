TFF resmen açıkladı: Seçim 18 Temmuz'da

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü'nün 27. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca, her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF Olağan Genel Kurul toplantısının; Türkiye A Milli Futbol Takımının EURO 2024 Finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak, 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." ifadeleri kullanıldı.

BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMASI SONRASI KULÜPLER İMZA TOPLAMAYA BAŞLADI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dün Şanlıurfa'da 18 Temmuz tarihini açıklamasının ardındna kulüplerden art arda açıklamalar gelmiş ve seçimin bir an önce yapılması çağrısında bulunulmuştu.

Bugünkü Kulüpler Birliği'nde de kulüpler olağanüstü genel kurul için imza toplamaya başladı.

Kulüplerin İstanbul’da bulunan temsilcilerinin Kulüpler Birliği’nde, bazı kulüp temsilcilerinin ise bulundukları şehirlerde noter onaylı imzalarını vereceği aktarıldı.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ve Pendikspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin 18 Temmuz olarak açıkladığı seçim tarihinin geç olduğunu ve bir an önce seçimli genel kurula gidilmesi gerektiğini paylaştı.

"SAMSUNSPOR, KÖTÜ GİDİŞATTAN OLDUKÇA RAHATSIZ"

Samsunspor’dan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından 18 Temmuz tarihi için seçimli genel kurul kararı alındı. Ancak, açıklanan genel kurul tarihi oldukça geç olduğu gibi, bu tarihe kadar 3,5 aylık sürede ne gibi aksiyonlar alınacağı konusunda hiçbir bilgi kamuoyu ile paylaşılmadı. Futbolumuzdaki mevcut ortam ve gidişat ile MHK ve VAR’ın günden güne artan haksız ve hakkaniyetiz kararları dikkate alındığında, her geçen gün kan kaybeden ve marka değeri düşen Türk Futbolumuzun kaybedecek bir dakikası dahi bulunmamaktadır. Her zaman temiz, adil ve eşit futbolu savunan Samsunspor Futbol Kulübü ve camiası; Süper Kupa’daki bardağı taşıran son damladan sonra, futbolumuzdaki bu mevcut ortam ve kötü gidişattan oldukça rahatsızdır."

"BİR AN ÖNCE MANTIKLI VE DOĞRU KARARLAR ALINMALI"

Pendikspor ise şu ifadeleri kullandı;

"TFF Yönetim Kurulu’nun hiçbir öneri ve demokratik sürece gerek duymadan açıkladığı 18 Temmuz 2024 tarihli seçim kararının Türk futbolunun içinde bulunduğu kaos ortamının düzelmesi için çok geç bir tarih olduğu kanısındayız. TFF’nin mevcut düzenin düzelmesi ve Türk futbolunun hak ettiği güzel günlere ulaşması için bir an önce olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. TFF’nin Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına belirledikleri gibi 18 Temmuz’da değil acil olarak sezon sonunda seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Böylece yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu daha iyi yerlere getirme çalışmaları için yeni sezon öncesinde ihtiyaç duyacakları zamana sahip olacaklarını umuyoruz. Günden güne futbolumuzu bir bataklığa saplayan TFF Yönetim Kurulu’nun, Türk futbolunun geleceğini ve İyiliğini düşünüyorsa, bir an önce mantıklı ve doğru olan kararları almasını rica ediyoruz."

BEŞİKTAŞLI YÖNETİCİLERDEN OLAĞANÜSTÜ SEÇİM ÇAĞRISI

Bu bağlamda Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez de destek amacıyla Kulüpler Birliği Vakfı’na geldi. Siyah-beyazlı yöneticiler, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mete Vardar: “18 Temmuz kararını çok geç buluyoruz”

Çok önemli bir gündemle toplandıklarını dile getirerek sözlerine başlayan Mete Vardar, “Özellikle son zamanlarda olan olayları hepimiz izliyoruz, görüyoruz. Bugün burada olma sebebimiz Kulüpler Birliği’nde çok değerli kulüp başkanları ve yöneticileri ile beraber bir sürece girdik. Bununla ilgili de özellikle 18 Temmuz olarak ifade edilen ama resmi bir karar olmadığını gözlemlediğimiz kararla ilgili, çok daha önceden federasyon ve tüm kurulları ile beraber seçime gitmesi gerekiyor. 18 Temmuz kararını başkanımız ve tüm yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla beraber çok geç buluyoruz. Beşiktaş kulübü de pazartesi günü tüm delegeleri ile beraber 7 kişi olarak imzasını atmış olacak. Bugün bu konuştuğumuz konuda Beşiktaş belki imzayı pazartesi günü atacak ama aylardır zihinlerde bu imzayı attık. Bu konunun değişmesi gerektiğini ve çok daha önceden bu kararın verilmesi gerektiği ile ilgili Beşiktaş Kulübü olarak çok net olarak ifade ettik. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki tüm olumsuzlukların yaşandığı, hiç yaşanmadığı kadar sıkıntılarla karşılaştığımız bir sezon yaşıyoruz. Bu seçimin özellikle Avrupa Şampiyonası’ndan önce yapılmasının aynı zamanda milli takımımıza da Avrupa Şampiyonası’nda daha fazla katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Onur Göçmez: “Türk futbolunun bir sezon daha kaybedecek durumu söz konusu değildir”

Onur Göçmez ise Türk futbolunun geleceği için bir araya geldiklerini belirterek, “Burada güzel bir şey var. Kıymetli ve değerli başkanlarımız Türk futbolu için burada. Beşiktaş da Türk futbolunun geleceği için burada. Türk futbolunun bir sezon daha kaybedecek durumu söz konusu değildir. Çok hızlı ve derhal bir değişime girmesi lazım. Sadece yönetim olarak değil, tüm kurulları olarak bu değişimin yapılması lazım. Tüm futbol şubesi başkanlarımız ve Beşiktaş, Türk futbolunun geleceği için buradadır” cümlelerine yer verdi.

TFF’nin olağanüstü seçime gitmesi konusunda herhangi bir tarih konuşulup konuşulmadığıyla alakalı da Göçmez, “En kısa zamanda. Belli bir tüzük var, belli bir toplanması gereken imza var. En kısa zamanda Türk futbolunun bir değişime ihtiyacı var. Bunun için tarih belirlemek bizim görevimiz değil. Bizim burada değerli federasyon yöneticilerimize verdiğimiz mesaj budur. Hızlı bir şekilde Türk futbolunun geleceğini kurtarmaları adına düzgün bir karar almalarını bekliyoruz. Tarih onların vereceği bir karar” değerlendirmesini yaptı.

Hüseyin Yücel: “Beşiktaş olarak ilk günkü duruşumuzu aynı şekilde sergilemeye devam ediyoruz”

İkinci Başkan Hüseyin Yücel de Beşiktaş olarak bu konudaki ilk günkü duruşlarını sergilediklerini aktardı. Yücel, “Burada Kulüpler Birliği’ne destek amacıyla toplandık. Bizler Beşiktaş Kulübü olarak, ilk gün hangi noktadaysak bugün de yine aynı noktadayız. Benim burada kulüplerimize bir çağrım olabilir, özellikle bazı kulüplerimize. Sabah başka uyanıp farklı söylemlerde bulunup, akşam yatarken farklı söylemlerde bulunan kulüplerimizi biraz daha tutarlı olmaya davet ediyorum. Biz Beşiktaş olarak ilk günkü duruşumuzu aynı şekilde sergilemeye devam ediyoruz. İnşallah hayırlısı olur” şeklinde konuştu.

SARIALİOĞLU: BUGÜNDEZ TEZİ YOK SEÇİME GİTMEK LAZIM

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Saral da süreçle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ecmel Faik Sarıalioğlu: “Seçimin ligin bitmesinden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması lazım”

Kulüpler için önemli bir gün olduğuna dikkat çekerek sözlerine başlayan Sarıalioğlu, “Bir imza kampanyası başlattık. Yaklaşık 7- 8 kulübümüz bugün burada oldu. 1. Lig’den de katılan kulüplerimiz olacak. Arayıp pazartesi günü imza kampanyasına biz de destek vereceğiz diyen kulüplerimiz oldu. Seçimin ligin bitmesinden 1 hafta veya 10 gün sonra yapılması lazım. Çünkü ileride çok büyük sorunlar doğuracak. Bunların da bütün açıklamasını yaptık. İhtarını çektik. Bunları da basını açıklayacağız. Bugünden tezi yok bir an önce gitmeleri lazım” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 60-70 delegenin şu ana kadar imza verdiğini belirten Başkan Sarıalioğlu, “Bayramdan sonraki hafta da imzaların fazlasıyla tamamlanacağına inanıyoruz. Ne bekleniyor? İmza tamamlansa ne olacak, tamamlansa ne olacak. Neyi bekliyorlar? Bundan daha beter bir gün olabilir mi? Söylenecek bir şey yok. Her şeyi kamuoyu biliyor. Her şey kamuoyunun takdirine” şeklinde konuştu.

Bayram Saral: “Bugün itibarıyla ihtarnameleri çektik”

TFF’ye gerekli ihtarnameleri çektiklerini aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Saral ise, “Toplantı yeter sayısı için yüzde 40. Yaklaşık 130 civarında bir delege. Olağanüstü seçimli genel kurul için ise yüzde 50 + 1. O da yanlış hatırlamıyorsam 165 delege geliyor. Bugün itibarıyla 8 kulüp bu imzayı verdi. İki tane ihtarname var. Birincisi Mehmet Büyükekşi’nin açıklamış olduğu tarih, resmi sitede henüz yayınlanmadı. Yönetim kurulunun da almış olduğu bir karar şu an için mevcut değil. Dolayısıyla biz statünün 29. maddesini işleme koyarak bugün itibarıyla ihtarnameleri çektik. İstanbulspor Kulübü olarak da ayrıca genel kurul tarihinin liglerin bitiminden maksimum 15 gün sonraya alınması gerektiği yönünde bir ihtarname çektik. Diğer kulüpler de bayramdan sonra bu sürece katılacaklardır” cümlelerine yer verdi.

MURAT SANCAK: ADAY OLMAYACAĞIM

Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Murat Sancak da mavi-lacivertli kulübü temsilen, mevcut başkan Metin Korkmaz’ın vekaletiyle katıldığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Kulüpleri baskı altına alma”

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, kulüpleri baskı altına aldığını savunan Sancak, “Ben başkan değilim biliyorsunuz. Mehmet Büyükekşi, beni ekranda görecek ve rahatsız olacak. Geçen gün katıldığım Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısından sonra bir başkanımızı arıyor ve diyor ki 'Murat Sancak, Adana Demirspor Kulübü Başkanı değil. Sizin toplantınızda ne işi var? Niye alıyorsunuz toplantıya?' Mehmet Büyükekşi, kimin Kulüpler Birliği toplantılarına katıldığına bakma. Tek tek arama. Kulüpleri baskı altına alma. Türk futbolu için ne gerekiyorsa ve hangi adımlar atılması gerekiyorsa onu at. Sen, TFF Başkanı olduğunda sana demiştim ki tüm kulüplere istediğin kadar olanaklar sağla ama çöreklenmiş çeteleri temizlemekle uğraşmazsan sen de diğer federasyon başkanları gibi tarih sahnesinde yerini alacaksın. Onun için senden rica ediyorum. Öyle 18 Temmuz'a filan bırakma. Türk futbolu adına, Türk futbolunun geleceğini düşünüyorsan en erken hangi kararı alman gerekiyorsa lig bitmeden bir karar al ve seçimli genel kurula git. Aday olmak istiyorsan da aday ol. Sana aday olma diyen de yok. Eğer o seçimde de delegelerin bir fazlası seni tercih ederlerse saygı duyarız. Başımızı eğer çıkarız. Ama senden ricam hiçbir kulübü baskı altına alma. İnsanları böyle tehditle terbiye etmeye de kalkmayın” ifadelerini kullandı.

“Kimsenin adamı olmayın”

Murat Sancak, Kulüpler Birliği’nin WhatsApp grubunda başkanlar arasında konuşulan konuların kısa sürede TFF Başkanı Büyükekşi’ye iletildiğinin farkında olduklarını da dile getirerek, “Ama yapma başkan. O çetelerle uğraşamadın, o çeteleri bitiremedin. Ulusal medyaya da seslenmiş olayım. 10-15 gündür paylaştığım herkesin bildiği ama korkusundan kimsenin dile getiremediği o bilgileri spor medyası yayınlamaktan kendini imtina ediyor. Acaba o federasyon başkanını getiren medya kuruluş patronları mı var? Onun için mi gündeme almıyorsunuz. Lütfen sizlere de söylüyorum. Kimseden korkmayın. Kimsenin adamı olmayın. Türk futbolu için çalışın. Spor yorumcularına sesleniyorum. Bağlantılarınızı bırakın. Öyle bilgiler akıyor ki aklınız hayaliniz duruyor. Kimin eli kimin cebinde olduğu belli değil” şeklinde konuştu.

“Federasyon başkanı olmayacağım”

TFF Başkanı olma gibi bir düşüncesinin bulunmadığını sözlerine ekleyen Sancak, “Bugün başkanın bana verdiği vekaletle buradayım. Başkanın bana verdiği vekaletle bu toplantıya katıldım. Bana soruyorlar federasyon başkanı olacak mısın, hayır olmayacağım. Öyle bir derdim yok. Öyle bir amacım da yok. Şu anda hiçbir kulüp başkanının şu aday diye dile getirdiği hiç kimse yok. Yani bu son 6 aydır gelişen olaylara baktığınız zaman Türk futbolunda neler yaşadığını hep birlikte gördük. Hakem dövüldü, uluslararası arenaya, bütün dünya futbol otoritelerine karşı rezil olduk. Dünkü oynanmayan bir Süper Kupa maçı.. Bu halde mi olmamız lazım? Futboldaki adaletsizlikler devam ettiği sürece çünkü burada istenilen kulüp düşürülebiliyor, istenilen kulüp de şampiyon yapılabiliyor” cümlelerine yer verdi.

“Yeter, yeter, yeter..”

Adana Demirspor Kulübü eski Başkanı Sancak, Mehmet Büyükekşi’ye; ‘Yeter, yeter, yeter..’ diye seslenerek, şunları aktardı:

“Bir talimatla VAR'daki kayıtların açıklandığı zaman oradaki rezaleti görüyorsunuz. Bir futbol takımın taraftarı olan birinin siz nasıl kalkıp o maçın VAR'ına veriyorsunuz. Milleti oradan terbiye ediyorsunuz. VAR'daki çizilen çizgilerden tutun, yarı otomatik sistemine kadar çizilen çizgilere bakın. Yarı otomatik sistem 7 dakika sonra nasıl ekrana getiriliyor? Yarım dakika, 1 dakika içerisinde getirilmesi lazım. Adaleti sağlayın. İnsanların canı yanıyor. Ama korkuyorlar. Çünkü elinizde kırbaçla bekliyorsunuz, tepelerinde tutuyorsunuz. Beni düşürmesinler diye sesini çıkaramayan maalesef başkanlarımız var. TFF Başkanı, sanki bütün suçlular kulüpler diye açıklamıştı ve ‘Yeter artık yeter’ demişti. Ben de Büyükekşi sana söylüyorum; ‘Yeter, yeter, yeter..’ En erken bir şekilde TFF'yi seçimli genel kurula götür. 18 Temmuz deyip aklımızla oynama. Bu adam Adana Demirspor Kulübü başkanlığını niye bıraktı? Yani bir kulüp zarar gördüğü, mağdur olduğu ve çıkıp açıklamalar yaptığı zaman siz cezalarla terbiye etmeye çalıştığınız için kaçtı.”

“Adana Demirspor başkanlığını sizlerle mücadele etmek için bıraktım”

Kulüplerin birbirine düşman hale geldiğini ve bunun sorumlusunun da TFF olduğunu vurgulayan Sancak, “Bu kulüpler hakları nasıl arayacak? Nasıl koruyacak? Haksızlık yapılsın. Oturun ve bekleyin diyorsunuz. Yok öyle bir dünya. Ben Adana Demirspor başkanlığını sizlerle mücadele etmek için bıraktım. Bir vatandaş olarak da sizlerle mücadele edeceğime sonuna kadar da söz veriyorum. Hiçbir zaman da TFF başkanlığına aday olmayacağım. Bunu da herkes bilsin. Mehmet Abi, en erken şekilde seçimli genel kurula nasıl götürebiliyorsan hangi yetkiye sahipsen, en erken şekilde karar al ve götür. Bu futbol içindeki çatışmayı da ortadan kaldır. Şu anda kulüpleri birbirlerine düşman hale geldiler. Bu ortamı siz oluşturdunuz. Bunu da ortadan kaldıracak olan sizlersiniz” değerlendirmesini yaptı.