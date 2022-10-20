TFF, ilk 8 haftanın fair play ödüllerini açıkladı

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TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, sezonun ilk Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’nin sahiplerini belirledi. Türk futboluna katkıda bulunmak amacıyla TFF Yönetim Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun Ödülleri verilmesi kararlaştırıldı ve bu amaçla Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Attila Gökçe, Ömer Üründül, Ali Erten, Banu Yelkovan ve Berrin Altınöz gibi isimlerden oluşan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu oluşturuldu.



Fair Play/Adil Oyun Ödülleri’nin sezonun ilk kazananları için 14 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, ilk 8 hafta değerlendirmesi sonucunda aday seçimlerini yaptı.



Ödüller şu şekilde:



Fair Play/Adil Oyun Takım Ödülü: : Demir Grup Sivasspor



Gerekçe: Spor Toto Süper Lig’de oynanmış olan 8 haftada belirlenmiş kriterlerde ön plana çıkması, rakip oyuncular ve hakemlere karşı diyalog, iletişim vb. konularda pozitif tablo sergilemeleri nedeniyle Avrupa’da da ülkemizi temsil eden Demir Grup Sivasspor ayın takımı seçilmiştir.



Fair Play/Adil Oyun Teknik Direktör Ödülü: Çağdaş Atan (Yukatel Kayserispor)



Gerekçe: Ligin en az faul yapan takımlarından birisini çalıştırmakla birlikte sadece futbola odaklanması, saha dışı çekişmelerden uzakta kalıp oyunu geliştirmeye yoğunlaşması ve başarıyı aramasını teşvik etmek amacıyla seçilmiştir.

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Fair Play/Adil Oyun Futbolcu Ödülü: Uğurcan Çakır (Trabzonspor)



Gerekçe: Adana Demirspor ile oynanan müsabaka öncesi düzenlenen seremoni sırasında, Adana Demirspor’un eski emektar futbolcularından Hasan Sınmaz tarafından başarı dileklerini kabul eden Uğurcan Çakır’ın, Hasan Sınmaz’ın elini öpmesi ile hem kendisine hem de Adana Demirspor camiasına yönelik saygısını göstermesi, Türk futbol çevrelerinin içini ısıtan bir anekdot olarak yerini almıştır. Bu eyleminin diğer oyunculara örnek olması amacıyla seçilmiştir.



Fair Play/Adil Oyun Başkan/Yönetici Ödülü: Fatih Özgökçen (Konyaspor)



Gerekçe: Spor kamuoyunda üzüntü ile karşılanan merhum Ahmet Çalık’ın vefatından sonra park açılması da dahil olmak üzere gösterdiği davranışlar, başka kulüpleri vefa konusunda özendirmesi, rakip kulüp başkanlarına plaket vermesi, rakipler ve hakemlere karşı saygılı tutumunu sürdürmesi, hiçbir PFDK sevki bulunmaması, kulübün eski başkan ve eski oyuncularını bir araya toplayarak birlik ve beraberlik mesajı vermesinden hareketle ödüle layık görülmüştür.



Fair Play/Adil Oyun Taraftar Ödülü: Medipol Başakşehir



Gerekçe: Spor Toto Süper Lig’in 2022-23 sezonunun başladığı 05.08.2022’den bu yana yapılan müsabakalarda gösterilen olgun duruş ve herhangi bir müsabakada PFDK’ya sevk edilmemeleri, taraftar gruplarının olumlu mesajlar vermesi ve sosyal medyadaki olumlu etkileşimi, çevre ve diğer konularındaki duyarlılıkları nedeniyle Medipol Başakşehir taraftarları seçilmeye uygun görülmüştür.

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