TFF Başkanı Nihat Özdemir'den derbi açıklaması!

Derbide yaşanan küfür olayıyla ilgisi bulunanların Disiplin kurulunu sevk edileceğini belirten Nihat Özdemir, konuya ilişkin olarak A Spor'a yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor küfür ediyor. Ayıp değil mi! Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluları pazartesi günü Disiplin Kurulu'na sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsun ceza vermekten asla çekinmeyeceğiz." diye konuştu.