TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurullarıyla bir araya geldi! 'Yapacak çok işimiz var'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, federasyon bünyesinde görev yapan tüm kurullarla TFF Riva tesislerinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Denetleme Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Etik Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Temsilciler Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu, Dış İlişkiler İcra Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanları ve Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yemek büyük bir aile buluşması şeklinde sıcak bir atmosferde gerçekleşti.



"Tarihimizde ilk kez 2024 Avrupa Şampiyonası'na grubumuzdan lider olarak katılmaya hak kazandık"



Bu akşam tüm kurul başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen akşam yemeğinde konuşma yapan TFF Başkanı Büyükekşi, "Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yürütürken bir yandan da yeni pazarlara ulaşarak futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz. Tarihimizde ilk kez 2024 Avrupa Şampiyonası'na grubumuzdan lider olarak katılmaya hak kazandık. İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ise sadece futbolumuzu değil ülkemizi dünya vitrinine taşıyacak. Elde ettiğimiz başarıları siz kıymetli kurullarımızın çalışmalarıyla taçlandırmamız gerekiyor" dedi.

Sözlerine devam eden Başkan Büyükekşi, "Federasyonumuz 100 yıllık koca bir çınar ve hepimiz hizmet aşkıyla görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik prensiplerini benimsedik. Ulaşılabilir bir yönetim anlayışını taahhüt ettik. Sizlerin de bu prensiplerle ve anlayışla hareket ettiğinizi biliyorum. Bugüne kadar Türk futbolu adına birçok projeyi hayata geçirdik. Sizlerin her daim fikirlerini aldık. İnşallah sizlerle birlikte daha birçok projeyi hayata geçireceğiz. Türk futbol ailesine verdiğimiz sözleri Federasyonumuzun tüm fertleriyle birlikte tek tek yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.Güzel bir aile olma ruhunu futbola yansıtıp, tüm fertlerle birlikte "güven"i birlikte inşa etmeleri gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyükekşi, "Kurullarımız bizim yapı taşlarımız, can damarlarımız. Türk futbolunun gelişmesi, hak ettiği noktalara gelmesi için hepimiz yoğun mesai harcıyoruz. Her birinizin çalışma disiplininden, iyi niyetinden kuşkumuz yok. Ancak üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışmalı, hataları asgariye indirmeli, işimizi bir kuyumcu titizliğiyle yapmalıyız. Bu mekanizmanın sağlıklı yürümesi için sizlerin alacağı doğru ve isabetli kararlar çok önemli. İşinizi yaparken vicdanınızın sesini dinleyin, adalet terazisinden şaşmayın. Empati kurun, sorgulayıcı ve denetleyici olun" açıklamasında bulundu.Başkan Büyükekşi konuşmasını, "Sizin gibi seçkin, alanlarında uzman, işinin ehli saygın kurul başkanlarıyla ve üyeleriyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Biliyorsunuz biz eğitim programları düzenliyoruz, çalıştaylar yapıyoruz. Doğru adımlarla doğru rotayı en kısa sürede bulmaya çalışıyoruz. Sizler de bulunduğunuz kurulların birer kaptanısınız. Federasyonumuzun ilke ve değerleriyle çizdiğimiz yol haritasında ilerlemeye devam etmeliyiz. Yeni Türkiye yüzyılında, milyonları tutku ile birbirine bağlayan futbolumuz ve ülkemiz için sizlerle birlikte yapacağımız çok şey var" diyerek tamamladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi , konuşmasının ardından gerçekleşen akşam yemeğinin sonrasında tüm kurullarla sohbet etti.