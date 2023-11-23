TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kurullarıyla bir araya geldi! 'Yapacak çok işimiz var'

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu Üyeleri, federasyon bünyesinde görev yapan tüm kurullarla TFF Riva tesislerinde akşam yemeğinde bir araya geldi.

Denetleme Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Tahkim Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Etik Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu, Temsilciler Kurulu, Sağlık Kurulu, Dopingle Mücadele Kurulu, Engelliler Koordinasyon Kurulu, Dış İlişkiler İcra Kurulu ile Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanları ve Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yemek büyük bir aile buluşması şeklinde sıcak bir atmosferde gerçekleşti.



"Tarihimizde ilk kez 2024 Avrupa Şampiyonası'na grubumuzdan lider olarak katılmaya hak kazandık"



Bu akşam tüm kurul başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen akşam yemeğinde konuşma yapan TFF Başkanı Büyükekşi, "Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yürütürken bir yandan da yeni pazarlara ulaşarak futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz. Tarihimizde ilk kez 2024 Avrupa Şampiyonası'na grubumuzdan lider olarak katılmaya hak kazandık. İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacağımız 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ise sadece futbolumuzu değil ülkemizi dünya vitrinine taşıyacak. Elde ettiğimiz başarıları siz kıymetli kurullarımızın çalışmalarıyla taçlandırmamız gerekiyor" dedi.

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