TFF Başkan Adayı Servet Yardımcı: "18 Temmuz'daki seçim, Türk futbolunda sağduyunun ve bilginin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalı..."

Haberin Devamı

Servet Yardımcı, başkan adaylığı ve çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

18 Temmuz’da yapılacak seçimlerin ardından Türk futbolunda her şeyin yenileneceğini ifade eden Servet Yardımcı, “18 Temmuz’da yapılacak TFF seçimi olağan bir seçim değil, olağanüstü bir seçim. Maalesef futbolumuzun tüm paydaşları, Türk futbolunun içine düştüğü şartlardan, olaylardan ve en önemlisi futbolun gidişatından memnun olmadığı için TFF yönetimi olağanüstü seçim almak zorunda kalmıştır. 18 Temmuz’da inanıyorum ki Türk futbolu için yeni bir sayfa açılacaktır. Türkiye her alanda kendi sorunlarını kendi içinde çözebilecek bilgiye ve tecrübeye sahiptir. 18 Temmuz’da Türk futbolunda aklı selimin, sağduyunun, bilginin, iletişimin, işbirliğinin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır. 18 Temmuz’dan sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek. Dünyada ve Avrupa’da var olan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir. Seçimde Türk futbol ailesinin değişim yönünde oy kullanacak her bir ferdi futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır. 7 yıldır UEFA Yönetim Kurulu üyesi olarak ülkemi temsil ediyorum. Avrupa’da bana her zaman Türk futbolu adına sorular gelir, son 2 yıldır özellikle bu sezon yaşananlar hakkında öyle sorular geldi ki inanın ne cevap vereceğimi bilemedim. Gelen her soruda büyük üzüntü duydum. Türk futbolunda sorunlar kronikleşti. Çözümler tıkanıp kaldı. Her krizde daha da geriye gitti. Futbol gibi dünyanın en sevilen sporunda sorunlar olur, asıl marifet sorunların çözümü konusunda marifet ve iradedir. FIFA ve UEFA gibi düzenleyici kuruluşlar bu alanda büyük bir deneyime sahip. Benim başımda olduğum kurullar, sorunları çözebilecek yapıya ve anlayışa sahip. Biz dünyada ve Avrupa’da nasıl sorunları çözüyorsak, FIFA’da ve UEFA’da futbolu yönetirken hangi çözümleri üretiyorsak 18 Temmuz’dan itibaren aynı kuralları, bilgi birikimi konusunda uzman arkadaşlarla birlikte Türkiye’de inşa edeceğiz. Türkiye’yi FIFA’da ve UEFA’da futbolun en üst noktalarında temsil ederken, edindiğim bilgi ve tecrübeyi şimdi Türk futbolunun desteği ve iradesiyle edindiğim bilgi ve tecrübeyi, federasyon başkanı sıfatıyla ülkeme kazandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“FUTBOLDA GÜVENSİZLİĞİ OLUŞTURAN NEDENLERİN BAŞINDA MERKEZ HAKEM KURULU’NUN YAPISAL SORUNLARI GELMEKTEDİR”

Haberin Devamı

Türk futbolunda değişmesi gereken şeyin yönetimsel değil, zihniyet olduğunu söyleyen Yardımcı, “Kulüpler, taraftarlar, yöneticiler, medya, futbolun paydaşları, birbirinden uzak. Futbolun bir gerçeği var. Sahadaki oyun ne kadar adil ve gerçekse, futbolun topluma verdiği keyif, heyecan ve ilham o kadar yüksek olur. Futbolda heyecan ne kadar yüksekse, ekonomisi de o kadar büyük olur. Futbolda güvensizliği oluşturan nedenlerin başında Merkez Hakem Kurulu’nun yapısal sorunları gelmektedir. Kurul yönetimi, hakem ve gözlemci sistemi, statü ve talimat sorunları, başlıca sorunlu konulardır. Türk futbolunda alınan kararların, kişiye, duruma, yere, zamana göre farklılık gösterdiğine dair yaygın kanı, toplum vicdanına ve adil oyun ilkesine ters düşmektedir. Sonu gelmeyen, belki çıkış noktası bile unutulmuş kavgalar, nefret söylemleri, fiili saldırganlık, çözülemeyen konular, rekabet etmek yerine husumet eden bir futbol iklimi son bulmalıdır. Türk futbolunda değişmesi gereken sadece bir yönetim değil, zihniyettir. Ben bu zihniyet değişimini başarmak için yola çıktım. Futbolumuzu bugünlere getiren yanlış ne varsa tümünü değiştireceğiz. Kulüplerimizin ekonomik sorunlarını da iyi biliyoruz. Bu konuda UEFA'da yeni bir model üzerinde çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Haberin Devamı

“SORUNLARI KURUMSAL ANLAYIŞLA ÇÖZECEĞİZ”

Türk futbolundaki sorunların çözümü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Servet Yardımcı, “Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz, herkesle oturup birlikte çalışacağız, Avrupa’daki güvenilir - adil, ekonomisi güçlü futbol ortamını getireceğiz. Futbol tüm dünyada bir spordan daha fazlasını temsil ediyor. Futbol, evrensel bir dildir. Sınırları, kültürleri, tarihsel bağları aşan, birleştirici bir güce sahip. Din, dil, ırk, gözetmeksizin insanları bir araya getiriyor, uzlaştırıyor. Dünya çapında milyarlarca insana, gençlere, çocuklara ilham veren, onların hayallerini süsleyen, sihirli bir oyun. Biz, bu oyunun koruyucuları olarak, futbolun temel değerlerini desteklemek, sürekli olarak gelişimine ve büyümesine hizmet etmekten sorumluyuz. 18 Temmuz’dan itibaren, yepyeni bir anlayış ve heyecanla, futbol ailesinin tüm paydaşlarıyla ortak hareket ederek, UEFA ve FIFA'daki ilişkilerimizi, insan kaynağını, gücümüzü, Türk futbolunun hizmetinde seferber ederek ilerleyeceğiz. Sakin, güler yüzlü, özgüvenli, paylaşımcı bir tavır içerisinde, karşılıklı işbirliğiyle, sorunları kurumsal anlayışla çözeceğiz” yorumlarında bulundu.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE’NİN DÜNYA MARKASI OLAN İSTANBUL'U FİNALLER ŞEHRİ YAPMAK EN ÖNEMLİ HEDEFİMDİ”

İstanbul’un UEFA için çok önemli olduğunu ifade eden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Servet Yardımcı, şu yorumlarda bulundu:

“Altyapılardan elit seviyeye kadar futbola yapılan her yatırım değerli. Türkiye futbol yönetiminde sorunların içerisinde sıkışıp kalmış olsa da, güçlü yatırımlar yapmış olmanın karşılığını da alıyor. Ben UEFA’daki görevime başlarken, futbola katkı sunmak için yola çıkmıştım. Türkiye’nin dünya markası olan İstanbul'u finaller şehri yapmak en önemli hedefimdi. Türkiye, UEFA'nın en güvenli ortağı haline geldi. İstanbul, dünya futbolunun kalbi. İstanbul’da şampiyonluk anısı olan dünya devleri ve yüz binlerce yabancı var. İstanbul, UEFA için de çok önemli. Bildiğiniz gibi, Türkiye adına çok önemli bir başarıya daha imza attık; 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’ni İstanbul'a kazandırdık. Türkiye, statları, tesisleri, modern altyapısı, havalimanları, yolları, turistik tesisleri ve sosyal dokusuyla çok güçlü bir marka. EURO 2032 ev sahipliği sayesinde, diğer şehirlerimizi de, kültürü, tarihi ve mutfağıyla dünyaya tanıtma fırsatını yakalayacağız. Bu hedefleri adım adım gerçekleştirdik. 2005 ve 2023 iki kez UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi finali ve İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz EURO 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası. UEFA'nın elit seviyesindeki tüm organizasyonları Türkiye’ye kazandırdık. Türkiye’ye desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, yakın dostum UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e ve UEFA yönetim kurulundaki arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu organizasyonların ülkemize kazandırılmasındaki desteklerini unutamayız. 18 Temmuz’dan sonra yeni bir hedefimiz daha olmalı; FIFA Dünya Kupası organizasyonunu ülkemize kazandırmak.”

Haberin Devamı

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takım’ına başarılar dileyen Servet Yardımcı, konuşmasını ise şu sözlerle tamamladı:

“18 Temmuz’dan sonra Türk futbolunun da yolu açık olsun. Ülkemiz, milletimiz ve Türk futbolu adına, yeni ve özlenen bir dönemin başlangıcı olsun.”