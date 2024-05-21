×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Tekme ve yumruklar havada uçuştu, 16 kırmızı kart çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Bölgesel Amatör Lig#Tekirdağ
Tekme ve yumruklar havada uçuştu, 16 kırmızı kart çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 22:59

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında olaylar çıktı. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın oyuncuları birbirine girerken 16 kırmızı kart çıktı.

Haberin Devamı

Tekirdağ'da Bölgesel Amatör Lig'de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı.

Müsbakanın son dakikalarında Sarayspor 1953, rakibine karşı öndeyken iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga ettiler. Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı. Dakikalarca süren ve tribünlere de sıçrayan kavgaya müdahale etmeye çalışan polis ekipleri de arbedenin içerisinde zaman zaman yere düştü. Tekme, tokat ve yumrukların eksik olmadığı maçta futbolculara tam 16 kırmızı kart çıktı.

Polis iki tarafı güçlükle ayırırken, maç çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı. Kavga sonucunda bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı.

Haberin Devamı

Tekme ve yumruklar havada uçuştu, 16 kırmızı kart çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Bölgesel Amatör Lig#Tekirdağ

BAKMADAN GEÇME!