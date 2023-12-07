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TBF'den Beşiktaş'a 1 maç seyircisiz oynama cezası!

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#Beşiktaş#Fenerbahçe Beko#Seyircisiz Oynama Cezası
TBFden Beşiktaşa 1 maç seyircisiz oynama cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2023 21:56

TBF Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko maçındaki olayların tümü göz önüne alınarak Beşiktaş Emlakjet'e 1 maç seyircisiz oynama ve 325 bin TL para cezası verdi.

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 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 10. hafta müsabakasında Beşiktaş Emlakjet, Sinan Erdem Spor Salonu’nda konuk ettiği Fenerbahçe Belo’yu 68-64 mağlup ederken, derbiye yaşanan tribün olayları damga vurmuştu.

Sahaya atılan yabancı maddelerden birinin Fenerbahçe‘den Yam Madar’a isabet etmesinin üzerine maç durmuş, anonslar sonrasında maç devam etmişti. Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, olaylı derbinin ardından çıkan cezaları açıkladı.

Buna göre Beşiktaş Emlakjet’e tribün olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama ve 325 bin TL para cezası verildi. Ayrıca yönetmelik gereğince Beşiktaş, Fenerbahçe ile bir sonraki iç saha maçını da seyircisiz oynayacak.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe Beko#Seyircisiz Oynama Cezası

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