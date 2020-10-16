Tarihi "Mogadişu Stadı" yenilendi! Uluslararası maçlara ev sahipliği yapabilecek...

Somali Futbol Federasyonu Başkanı Abdiqani Said Arab, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, FIFA'nın Mogadişu Stadı'nın uluslararası futbol organizasyonlarına uygunluğunu gösteren bir sertifika verdiğini aktardı.

Arab, "Stadımız, uluslararası futbol maçlarına ev sahipliği yapabilecek." diye konuştu.

1978 yılında Çinli mühendisler tarafından inşa edilen ve uzun süredir kullanılmayan Mogadişu Stadı, hükümet ve bazı uluslararası kurumların yardımıyla yenilenmişti.

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