Tahir Kum: Ertelemeyi suistimal eden hükmen mağlubiyeti de suistimal edebilir

Tahir Kum’un değerlendirmelerinden öne çıkanlar şu şekilde;

TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki yeni anlaşmanın sadece bu sezonu kapsadığını belirten Kum, ‘Kulüplerimiz yüzde 15’lik bir indirim yapmış ve 2 milyar 350 milyon Türk Lirasına geçen sezon anlaşma yapmıştı bu sene gelen rakam ise 2 milyar 650 milyon lira. Yayıncı kuruluş aslında bu anlaşmadan karlı çıktı çünkü aradaki 300 milyon liradan fazla bir kısım için isim sponsorluğu Spor Toto’ya verildi yani kaynak Ankara’dan sağlandı ve kulüplere katkı sağlandı. Yayıncı kuruluş ile 2016 yılında yapılan sözleşme gereğince kulüplere ödenmesi gereken rakam 3 milyar 200 milyon Türk Lirası olması gerekirken bugün gelinen noktada yayıncı kuruluşun cebinden 2 milyar 300 milyon Türk Lirası çıkacak ve farkı ‘Ankara’ kapatacak. Görüştüğüm kulüp başkanları oldu bu işten kulüpler de mutlu değil, ancak iyi tarafı 3 Temmuz’da görüşmeler başladığında yayıncı kuruluşun teklifi yıllık 1 milyar 700 milyon Türk Lirasıydı bu sıkıntılı süreçte hiçbir yayıncının Süper Lig’e talibiz dememesi de maalesef marka değerimizin ne kadar kötü olduğunu gösteriyor.

Federasyon Başkanı Nihat Özdemir: ‘Eğer 14 futbolcu ile sahaya çıkamıyorsanız, hükmen yenilgi dışında yapacak bir şeyimiz kalmıyor.’ dedi

2. yarı ile beraber takımlar kadrolarında 14 oyuncu bulunduramazsa hükmen mağlup sayılacak konusu gündemde, bu kuralın olması mümkün mü?



Bugün veya yarın Kulüpler Birliği’nden bu konuyla ilgili bir açıklama gelecektir, Hükmen mağlubiyet konusu geçen hafta Nihat Özdemir tarafından söylendi ben bu işin olabileceğini düşünmüyorum. Gündem boşluğundan dolayı bu konuya çok fazla yoğunlaşıldı, siz demek ki bazı kulüplerin maçların ertelenmesini suistimal ettiğini düşünüyorsunuz ki hükmen mağlubiyeti dile getiriyorsunuz ancak ertelemeyi suistimal eden hükmen mağlubiyeti de suistimal edebilir. En önemlisi statü gereği şu an iki maça çıkmayan takım küme düşmüş sayılıyor bu yüzden statüyü de değiştiremezsin.

İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ile beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly arasında 2 gün önce sürpriz bir buluşma gerçekleşti görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi var mı?



Çok detaylarına girmememiz gerekiyor aynı gün sayın Nihat Özdemir de yayıncı kuruluş CEO’su ile bir araya geldi. Bu sohbette 2-3 gündem maddesi vardı bir tanesi yayın konusuydu diğerleri için net bir şey söylememek gerekiyor.

Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza’nın iki maçlık cezasını bir maç düşürdü, burada abesle iştigal bir durum var mı ?



Abesle iştigal yok abesle iştigalin babası var. Bugüne kadar Tahkim Kurulu kararları arasında en facia 2. Karar diyebilirim, birincisi Galatasaray’da oynarken Gökhan Zan’ın kırmızı kart gördüğü maçtan sonra cezasının ertelenip bir sonraki resmi maçta oynamasıdır ikincisi ise budur. Bunlara benzer bir olay daha vardır o geçmişte Galatasaraylı Elmander’e yapılmıştır.

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