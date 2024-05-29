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Szymanski, Buksa ve Piatek, Polonya'nın EURO 2024 kadrosunda

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#EURO 2024#Polonya Milli Takımı#Avrupa Futbol Şampiyonası
Szymanski, Buksa ve Piatek, Polonyanın EURO 2024 kadrosunda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 14:18

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu açıklandı.

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Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan EURO 2024'te mücadele edecek Polonya'nın aday kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Sebastian Szymanski, Antalyaspor'un golcüsü (kiralık) Adam Buksa ve Başakşehir'in tecrübeli santrforu Krzysztof Piatek, aday kadroya dahil oldu.

Turnuvada D Grubu'nda maçlarını oynayacak Polonya, 16 Haziran'da Hollanda, 21 Haziran'da Avusturya, son müsabakasında da 25 Haziran'da Fransa ile kozlarını paylaşacak.

Teknik Direktör Michal Probierz tarafından belirlenen 29 kişilik kadroda şu isimler yer alıyor:

- Kaleci: W. Szczesny, M. Bulka, L. Skorupski, O. Zych
- Defans: J. Bednarek, P. Bochniewicz, J. Kiwior, B. Salamon, B. Bereszynski, P. Dawidowicz, T. Puchacz, S. Walukiewicz
- Orta saha: P. Frankowski, J. Moder, T. Romanczuk, D. Szymanski, M. Skoras, N. Zalewski, K. Grosicki, J. Piotrowski, B. Slisz, S. Szymanski, K. Ubranski, P. Zielinski
- Forvet: A. Buksa, A. Milik, K. Swiderski, R. Lewandowski, K. Piatek

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#EURO 2024#Polonya Milli Takımı#Avrupa Futbol Şampiyonası

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